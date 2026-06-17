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’ஹாட்ரிக்’ கோல் அடித்து மெஸ்ஸி சாதனை: அர்ஜெண்டினா அசத்தல் வெற்றி

ஃபிஃபா தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள மிரோஸ்லவ் க்ளோஸ் (17) சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி சமன் செய்தார்

மெஸ்ஸி ’ஹாட்ரிக்’ கோல் அடித்து சாதனை
மெஸ்ஸி ’ஹாட்ரிக்’ கோல் அடித்து சாதனை (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 9:04 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 9:10 AM IST

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ஹைதராபாத்: மெஸ்ஸியின் ஹாட்ரிக் கோல் மூலம் அர்ஜெண்டினா அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.

உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் ’J’ பிரிவு போட்டியில் அர்ஜெண்டினா, அல்ஜீரியா அணிகள் மோதின. நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜெண்டினா இந்த உலக கோப்பை தொடரில் முதல் போட்டியில் விளையாடுவதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. போட்டியின் 7-வது நிமிடத்தில் அல்ஜீரியா வீரர் ஃபேரஸ் சயிபி அடித்த கோல், ரிவீயு (review VRS) மூலம் மறுக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 16-வது நிமிடத்தில் அர்ஜெண்டினா நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி, ரோட்ரிகோ டி பால் உதவியுடன் தனது முதல் கோலை அடித்தார். பின்னர் அல்ஜீரியா முதல் கோல் அடிப்பதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் எடுபடாமல் போனது. சிறப்பான தற்காப்பு ஆட்டத்தை அர்ஜெண்டினா வீரர்கள் கையாண்ட நிலையில், 59-வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸி கோல் போஸ்டின் வலது புறத்தில் அடித்து 2-வது கோலை பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து மீண்டு வர முடியாமல் அல்ஜீரியா அணி திணறிய நிலையில், 75-வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸி மீண்டும் கோல் அடித்து தனது ஹாட்ரிக் கோலை பதிவு செய்தார். இந்த போட்டியின் முடிவில் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜெண்டினா வெற்றி பெற்றது.

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மெஸ்ஸி சாதனை

உலகக் கோப்பை தொடரில் தனது முதல் ஹாட்ரிக் கோலை மெஸ்ஸி பதிவு செய்த மெஸ்ஸி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தார். ஃபிஃபா தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள மிரோஸ்லவ் க்ளோஸ் (17) சாதனையை சமன் செய்தார். மேலும் உலக கோப்பை தொடரில் தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் கோல் அடித்த 3-வது சர்வதேச வீரர், முதல் அர்ஜெண்டினா வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

மேலும் அர்ஜெண்டினா அணிக்காக தனது 200-வது சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்கும் லியோனல் மெஸ்ஸி, இந்த சாதனையை படைக்கும் 3-வது வீரர் ஆவார். இது மெஸ்ஸி பங்கேற்கும் 6-வது உலகக் கோப்பை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : June 17, 2026 at 9:10 AM IST

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
LIONEL MESSI
மெஸ்ஸி ஹாட்ரிக் கோல்
அர்ஜெண்டினா வெற்றி
FIFA 2026

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