லியோனல் மெஸ்ஸியின் ஃபேர்வல் போட்டிக்குத் தயாராகும் அர்ஜென்டினா: ஒன்று கூடும் உலகக் கோப்பை சாம்பியன்கள்!
லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்த 'கடைசி ஆட்டத்தை' நேரில் காண, கத்தார் உலகக் கோப்பை சாம்பியன்கள் அனைவரையும் அவர்களின் குடும்பத்தினருடன் அழைத்துள்ளோம் என்று அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 11:19 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த லியோனல் மெஸ்ஸி, அடுத்த மாதம் நடக்கும் 3 நட்பு ரீதியிலான போட்டிகளுக்கான அர்ஜென்டினா அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
கால்பந்து உலகின் முடிசூடா மன்னனாக அறியப்படுபவர் அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த லியோனல் மெஸ்ஸி. சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ள அவர், சமீபத்தில் தனது சர்வதேச ஓய்வு முடிவை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். தற்சமயம் சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து மட்டுமே ஓய்வு அறிவித்துள்ள மெஸ்ஸி, இன்டர் மியாமி உள்ளிட்ட கிளப் அணிகளுக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று கூறி இருந்தார்.
இந்த நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸி மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜென்டினா ஜெர்சியில் களமிறங்கவுள்ளார் என்ற செய்தி அவருடைய ரசிகர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதன்படி, சொந்த நாட்டு ரசிகர்கள் முன்னிலையில் அவருக்குத் தகுந்த விடைபெறுதலை (Farewell) கௌரவிக்கும் விதமாக, அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள மூன்று நட்பு ரீதியிலான போட்டிகளுக்கான லியோனல் ஸ்கலோனியின் 28 பேர் கொண்ட அர்ஜென்டினா அணியில் லியோனல் மெஸ்ஸி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Lionel Messi has been named in Argentina's squad for the upcoming international break.— ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2026
One last farewell match 💙 pic.twitter.com/QRvaWXz4Ub
மேலும் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அணி வீரர்கள் பட்டியலிலும் லியோனல் மெஸ்ஸியின் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து எதிர்வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பெனின் அணிக்கு எதிரான போட்டி அவருடைய 'ஃபேர்வல்' (Farewell) போட்டியாக இருக்கும் என்றும், இந்த போட்டிக்கான அழைப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் (AFA) தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து பேசிய அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கத்தின் தலைவர் கிளாடியோ டாப்பியா, "தேசிய அணி பயிற்சியாளர் லியோனல் ஸ்கலோனியுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, உலகின் சிறந்த வீரரும், எங்கள் கேப்டனுமான லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு தகுந்த முறையில் ஒரு ஃபேரவலைக் கொடுக்க முடிவு செய்தோம். மேலும் இதற்கான அழைப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து, மெஸ்ஸியின் இந்த 'கடைசி ஆட்டத்தை' நேரில் காண கத்தார் உலகக் கோப்பை சாம்பியன்கள் அனைவரையும் அவர்களின் குடும்பத்தினருடன் அழைத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக லியோனல் மெஸ்ஸி ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, பொலிவியா, புர்கினா பாசோ மற்றும் பெனின் ஆகிய நாடுகளுக்கு எதிராக அர்ஜென்டினா தனது முதல் நட்பு ரீதியிலான போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இதில் பொலிவியாவுக்கு எதிரான போட்டி செப்டம்பர் 30 அன்று கோர்டோபாவில் உள்ள மரியோ ஆல்பெர்டோ கெம்பஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
📝 https://t.co/SqoaIewEQR pic.twitter.com/sS9iXric49
அதைத்தொடர்ந்து புர்கினா பாசோ மற்றும் பெனின் அணிகளுக்கு எதிரான நட்பு ரீதியிலான போட்டிகள் அக்டோபர் 3 மற்றும் அக்டோபர் 6 ஆகிய தேதிகளில் பியூனஸ் அயர்ஸில் உள்ள எஸ்டாடியோ மோனுமெண்டல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன. இதில் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் பெனின் அணிக்கு எதிரான போட்டி லியோனல் மெஸ்ஸியின் ஃபேர்வல் போட்டியாக நடைபெறவுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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இதற்கிடையில், உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டித் தோல்விக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட மோதலின் காரணமாக, அர்ஜென்டினாவின் முன்னணி வீரர்களான லியாண்ட்ரோ பரேடஸ், நஹுவேல் மோலினா மற்றும் தியாகோ அல்மாடா ஆகிய மூவருக்கு சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு (ஃபிஃபா) தடை விதித்துள்ளது. இதில் பரேடஸுக்கு அதிகபட்சமாக 10 போட்டிகளில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அது அர்ஜென்டினா அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.