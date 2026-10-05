லியோனல் மெஸ்ஸியின் 'ஃபேர்வெல்' போட்டி: அக்டோபர் 7-ல் அர்ஜென்டினா VS பெனின் மோதல்!
அர்ஜென்டினாவின் புகழ்பெற்ற 'எஸ்டாடியோ மாஸ் மோனுமென்டல்' மைதானத்தில் நடைபெறும் நட்புரீதியிலான போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி, பெனின் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
Published : October 5, 2026 at 7:21 PM IST
ஹைதராபாத்: கால்பந்து வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் லியோனல் மெஸ்ஸி, அர்ஜென்டினா தேசிய அணிக்காகத் தனது வாழ்நாளின் கடைசிப் போட்டியில் நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 7) விளையாடவுள்ளார்.
கால்பந்து உலகின் முடிசூடா மன்னனாக அறியப்படுபவர் அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த லியோனல் மெஸ்ஸி. சர்வதேசக் கால்பந்து அரங்கில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ள அவர், சமீபத்தில் தனது சர்வதேச ஓய்வு முடிவை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். தற்சமயம் சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து மட்டுமே ஓய்வை அறிவித்துள்ள மெஸ்ஸி, இன்டர் மியாமி உள்ளிட்ட கிளப் அணிகளுக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று கூறி இருந்தார்.
இந்த நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸி மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜென்டினா ஜெர்சியில் களமிறங்கவுள்ளார் என்ற செய்தி அவருடைய ரசிகர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதன்படி, சொந்த நாட்டு ரசிகர்கள் முன்னிலையில் அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக, நடைபெறவுள்ள நட்புரீதியிலான போட்டிகளுக்கான அர்ஜென்டினா அணியில் லியோனல் மெஸ்ஸி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, நடைபெறவுள்ள பெனின் அணிக்கு எதிரான போட்டி மெஸ்ஸியின் ஃபேர்வெல் போட்டியாக இருக்கும் என்றும், இந்த போட்டிக்கான அழைப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. புகழ்பெற்ற 'எஸ்டாடியோ மாஸ் மோனுமென்டல்' மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி விளையாடவுள்ளார்.
One last Argentina camp for Lionel Messi 🥹🇦🇷 For more than two decades, these colors have been part of his life. The heartbreaks, the records, the trophies, the World Cup… everything. Now, for the final time, Leo walks through those doors as an Argentina player 💙🤍 Some goodbyes just don’t feel real 🐐🥺 #Internationalfootball— DAZN Football (@DAZNFootball) October 5, 2026
கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு ஹங்கேரி அணிக்கு எதிரான நட்புரீதியிலான போட்டியில் சர்வதேச அரங்கில் அர்ஜென்டினாவுக்காக மெஸ்ஸி முதன்முதலாக விளையாடினார். அன்றிலிருந்து இன்றுவரை அர்ஜென்டினா அணிக்காக விளையாடி, பல சாதனைகளைத் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். தனது அசாத்திய ஆட்டத்தால் அர்ஜென்டினா அணிக்கு 2022-ல் உலகக் கோப்பை, 2021 மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை கோபா அமெரிக்கா கோப்பைகள் ஆகியவற்றை வென்றுள்ளார்.
மேலும், 2014 மற்றும் 2026 ஆகிய இரு உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் அர்ஜென்டினா அணியை இறுதிப்போட்டி வரை வழிநடத்தி ரன்னர்-அப் கோப்பையையும் பெற்றுத் தந்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு கோபா அமெரிக்கா இறுதிப்போட்டியில் சிலி அணியிடம் அர்ஜென்டினா தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, மெஸ்ஸி தனது ஓய்வை அறிவித்து ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் அதிர்ச்சியளித்தார்.
ஆனால், ரசிகர்களின் கோரிக்கையினால் தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்ட அவர், மீண்டும் அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டார். அவரது கேப்டன்சி கீழ் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரை அர்ஜென்டினா அணி வென்று சாதித்தது. தற்போது 8 முறை பாலன் டி ஆர் (Ballon d'Or) விருதை வென்றுள்ள லியோனல் மெஸ்ஸி, தற்சமயம் அர்ஜென்டினா அணியில் இருந்து விலகும் நேரம் வந்துவிட்டது.
#SelecciónMayor Entrenamiento con +1000 de aura ✨💫🥹 https://t.co/B41gVVBAvC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026
தற்சமயம் தனது ஃபேர்வெல் போட்டிக்காக பயிற்சி முகாமில் இணைந்துள்ள மெஸ்ஸி, தீவிரமாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த ஃபேர்வெல் ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸியுடன் நீண்டகாலமாக விளையாடி வரும் ரோட்ரிகோ டி பால் மற்றும் ஜியோவானி லோ செல்சோ ஆகிய நட்சத்திர வீரர்களும் களம் காண்கின்றனர். அதுமட்டுமன்றி, 2022 உலகக் கோப்பை வென்ற முன்னாள் அர்ஜென்டினா வீரர்களும் இந்த போட்டியைக் காண மைதானத்தில் திரள உள்ளனர்.
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அர்ஜென்டினா - பெனின் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த சர்வதேச நட்புரீதியிலான போட்டி இந்திய நேரப்படி அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி அதிகாலை 4.30 மணிக்குத் தொடங்கும் இப்போட்டியை, இந்தியாவில் எந்தவொரு தொலைக்காட்சியும் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யவில்லை. அதேசமயம் இந்திய ரசிகர்கள் ஜீ5 (ZEE5) ஓடிடி தளத்தில் இப்போட்டியை நேரலையாகக் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.