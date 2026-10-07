'என்னை விட்டுக்கொடுக்காத ரசிகர்களுக்கு நன்றி' - லியோனல் மெஸ்ஸி உருக்கம்!
208 போட்டிகளில் 126 கோல்களுடன் அர்ஜென்டினாவின் ஆல்-டைம் டாப் ஸ்கோரராக சர்வதேச அரங்கிலிருந்து மெஸ்ஸி விடைபெற்றாலும், அமெரிக்காவின் இண்டர் மியாமி கிளப் அணிக்காக அவர் தொடர்ந்து விளையாடவுள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 1:19 PM IST
ஹைதராபாத்: எஸ்டாடியோ மோனுமெண்டல் மைதானத்தில் பெனின் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற தனது கடைசி சர்வதேச போட்டியில், ஒரு கோல் மற்றும் இரண்டு அசிஸ்ட்களை வழங்கி அர்ஜென்டினாவை 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் லியோனல் மெஸ்ஸி வெற்றிபெறச் செய்தார்.
கால்பந்து உலகின் முடிசூடா மன்னனாகத் திகழும் லியோனல் மெஸ்ஸி, அர்ஜென்டினா தேசிய அணியுடனான தனது 21 ஆண்டுகால வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சர்வதேச கால்பந்து பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். எஸ்டாடியோ மோனுமெண்டல் மைதானத்தில் பெனின் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற தனது கடைசி சர்வதேச போட்டியில், ஒரு கோல் மற்றும் இரண்டு அசிஸ்ட்களை வழங்கி அர்ஜென்டினாவை 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் மெஸ்ஸி வெற்றிபெறச் செய்தார்.
இந்த போட்டிக்குப் பிறகு மெஸ்ஸியை கௌரவிக்கும் வகையில் பிரம்மாண்ட ட்ரோன் ஷோ மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டன. இதனையடுத்து தனது ஃபேர்வெல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய லயனல் மெஸ்ஸி, "நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்கும்போது, யாரையும் விட வலிமையானவர்களாக மாறுகிறோம். நம்மால் எதையும் கடந்து வர முடியும். நாம் எப்போதும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும், சாதிக்க வேண்டும்.
Lionel Messi farewell speech. https://t.co/agK4PtTe0a— Sivan John (@SivanJohn_) October 7, 2026
இந்த தேசிய அணி வெற்றி பெறுவதை பார்க்க விரும்பாத சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு எதிராக நாம் அனைவரும் கைகோர்த்து ஒன்றுபட வேண்டும். நான் முன்பே கூறியது போல, எனது மோசமான தருணங்களிலும் என்னை விட்டுக்கொடுக்காமல் ஆதரித்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறுவதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழியில்லை. எனது வாழ்நாள் முழுவதும் இவர்களுடன் இங்கேயே இருக்க ஆசைப்படுகிறேன்.
ஏனெனில், அர்ஜென்டினா அணிக்காக விளையாடுவது என்பது ஒரு வீரருக்கு நடக்கும் மிக அழகான விஷயம். என் வாழ்நாள் முழுவதும் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினாலும், எல்லாவற்றிற்கும் பிறகு இது முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்றே நான் உணர்கிறேன். கடந்த உலகக் கோப்பை எனக்கு மிகப்பெரிய சுமையாக இருந்தது. எனது கனவையும், ஒட்டுமொத்த நாட்டின் கனவையும் நனவாக்கி மீண்டும் உலகக் கோப்பையை வெல்லும் நிலைக்கு மிக அருகில் வந்தோம், ஆனால் அது நடக்கவில்லை " என்று தெரிவித்தார்.
🇦🇷 Lionel Messi delivers his emotional farewell speech after his final match for Argentina. 🥹 A career with the national team that gave us heartbreak, redemption, a World Cup, Copa América titles and countless unforgettable moments. One final goodbye. ❤️ https://t.co/vArsOf6LQA— Footybuzz (@footybuzzHQ) October 7, 2026
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சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் 21 ஆண்டுகள் அர்ஜென்டினாவின் முகமாகத் திகழ்ந்த லயனல் மெஸ்ஸி, கால்பந்து வரலாற்றில் நீங்கா இடம்பிடித்துள்ளார். இதுவரை 208 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மெஸ்ஸி, 126 கோல்களையும், 70 அசிஸ்ட்களையும் பதிவு செய்துள்ளார். இதில் 11 முறை ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மெஸ்ஸியின் இந்த ஓய்வு உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான கால்பந்து ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.