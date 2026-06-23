கால்பந்து உலகின் ’கோட்’ மெஸ்ஸி உலக சாதனை - அர்ஜென்டினா அசத்தல் வெற்றி
ஈராக் அணிக்கு எதிராக இரண்டு கோல்கள் அடித்த எம்பாப்பே, உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
Published : June 23, 2026 at 8:01 AM IST
ஹைதராபாத்: மெஸ்ஸியின் அபார ஆட்டம் மூலம் அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரியா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அமெரிக்கா டெல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’J’ பிரிவு போட்டியில் அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரியா அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் தங்களது முதல் போட்டியில் வென்ற நிலையில், நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கின.
கடந்த போட்டியில் அர்ஜென்டினா நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி ஹாட்ரிக் கோல் அடித்ததால் இந்த போட்டியில் அவர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அந்த வகையில் போட்டியின் தொடக்கத்தில் மெஸ்ஸிக்கு 8வது நிமிடத்தில் பெனால்டி கிக் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
All change in the all-time #FIFAWorldCup top goalscorers list ↕️ pic.twitter.com/mi7jFf9VFm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
ஆனால் அவர் கோல் போஸ்டின் தூரத்தில் அடித்ததால் வாய்ப்பு நழுவியது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரியா தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்டது. பின்னர் 38வது நிமிடத்தில் ஃபகுண்டொ மெதினா உதவியுடன் மெஸ்ஸி முதல் கோலை பதிவு செய்தார். இதன்மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார். பின்னர் ஆஸ்திரியா அணி பதிலடி கொடுக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது.
மெஸ்ஸி உலக சாதனை
அர்ஜென்டினா அணியின் தற்காப்பு ஆட்டத்தால் ஆஸ்திரியா அணி கடைசி வரை கோல் அடிக்கவில்லை. இதனிடையே கூடுதல் நேரத்தில் மெஸ்ஸி, இரண்டாவது கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் அர்ஜென்டினா 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. இந்த போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்த மெஸ்ஸி, உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மொத்தம் 18 கோல்கள் அடித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்த ஜெர்மனி வீரர் மிரோஸ்லவ் கிளோஸ் (18 கோல்) சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
கடந்த 2006 உலகக் கோப்பையில் தனது 18 வயதில் முதல் கோல் அடித்த மெஸ்ஸி, தற்போது 39 வயதில் உலக சாதனை படைத்துள்ளார். மேலும் அர்ஜென்டினா அணிக்காக சர்வதேச அளவில் 122 கோல்கள் அடித்துள்ளார். ஒரு அணிக்காக அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் போர்ச்சுகல் வீரர் ரொனால்டோ (143 கோல்கள்) முதலிடத்தில் உள்ளார்.
🇫🇷 France have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
மேலும், உலகக் கோப்பையில் அதிக வெற்றிகளை பெற்ற அணியின் மெஸ்ஸி இடம்பெற்றுள்ளார். ஆஸ்திரியா அணிக்கு எதிராக வென்றதன் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அர்ஜென்டினா அணி 17 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது. மேலும் 2022 உலகக் கோப்பை முதல் தற்போது வரை அர்ஜென்டினா அணி தொடர்ச்சியாக 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஈராக் அணிக்கு எதிராக பிரான்ஸ் அபார வெற்றி
ஃபிலடெல்ஃபியா மைதானத்தில் நடைபெற்ற I பிரிவு போட்டியில் பிரான்ஸ், ஈராக் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியான் எம்பாப்பே, 14வது நிமிடத்தில், மைக்கெல் ஒலிசே உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். பின்னர் ஈராக் அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்ட நிலையில், முதல் பாதியில் பிரான்ஸ் முன்னிலை பெற்றது.
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இரண்டாம் பாதியில் 54வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே மீண்டும் கோல் அடித்தார். அவர் ஹாட்ரிக் கோல் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 66வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் வீரர் ஒவுஸ்மென் டெம்பெலெ 3வது கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் பிரான்ஸ் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஈராக்கை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. இந்த போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்து அசத்திய எம்பாப்பே உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் 14 கோல்களுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.