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ரொனால்டோவின் சாதனை முறியடிப்பு: பாலன் டி ஓர் பட்டியலில் புது வரலாறு படைத்த மெஸ்ஸி!

கால்பந்து அரங்கில் தனது சமகாலப் போட்டியாளரான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி முறியடித்துள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 3:26 PM IST

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ஹைதராபாத்: கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க விருதாகக் கருதப்படும் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான பாலன் டி ஓர் (Ballon d'Or) விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள 30 வீரர்கள் அடங்கிய பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கால்பந்து விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளைக் கௌரவிக்கும் வகையில், பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு இதழான 'பிரான்ஸ் ஃபுட்பால்' வார இதழால் 1956ஆம் ஆண்டு பாலன் டி ஓர் (Ballon d'Or) விருதானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தொடக்க காலத்தில் ஐரோப்பிய கிளப் அணிகளில் விளையாடும் ஐரோப்பிய வீரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த விருது, நாளடைவில் உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து நாட்டு வீரர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டிற்கான பாலன் டி ஓர் விருதுக்கான அதிகாரப்பூர்வப் பரிந்துரைப் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உலக கால்பந்து ஜாம்பவானும், அர்ஜென்டினா அணியின் நட்சத்திர வீரருமான லியோனல் மெஸ்ஸியின் பெயர் மீண்டும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம், பாலன் டி ஓர் விருதின் வரலாற்றிலேயே தனது முதல் பரிந்துரைக்கும் (2006) தற்போதைய பரிந்துரைக்கும் (2026) இடையே 20 ஆண்டுகள் கால இடைவெளியைக் கொண்ட முதல் கால்பந்து வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி படைத்துள்ளார்.

இதன் மூலம், நீண்ட காலமாக கால்பந்து அரங்கில் தனது சமகாலப் போட்டியாளரான போர்ச்சுகல் நாட்டின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி முறியடித்துள்ளார். அதேசமயம் இந்த ஆண்டுக்கான பாலன் டி ஓர் பரிந்துரைப் பட்டியலில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்கு இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதவிர, உலகின் முன்னணி கால்பந்து வீரர்களான கிலியன் எம்பாப்பே, ஹாரி கேன், எர்லிங் ஹாலாண்ட், ஜூட் பெல்லிங்ஹாம், சாடியோ மானே, ரோட்ரி, வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றும் கடந்த முறை கோப்பையை வென்ற உஸ்மான் டெம்பேலே ஆகியோருடன் இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமாலும் பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார். மேலும், இந்த ஆண்டின் 30 பேர் கொண்ட பட்டியலில் பிரான்சின் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (PSG) கிளப் அணியைச் சேர்ந்த 10 வீரர்கள் இடம்பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர்.

மேற்கொண்டு, பேயர்ன் முனிச் அணியிலிருந்து 4 வீரர்களும், ரியல் மாட்ரிட், பார்சிலோனா மற்றும் ஆர்சனல் ஆகிய அணிகளில் இருந்து தலா 3 வீரர்களும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர, சிறந்த இளம் வீரருக்கான 'கோபா டிராபி' பரிந்துரைப் பட்டியலிலும் லாமின் யமாலின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. கடந்த இரண்டு முறையும் இந்த விருதை லாமின் யமால் வென்று சாதனை படைத்த நிலையில், தற்போது மூன்றாவது முறையாகவும் வென்று ஹாட்ரிக் சாதனை படைக்கும் நல்வாய்ப்பு அவருக்குக் கிடைத்துள்ளது.

அதேசமயம், சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான பட்டியலில் ஆர்சனலின் மிகெல் அர்டெட்டா, பேயர்ன் முனிச்சின் வின்சென்ட் கொம்பனி, பி.எஸ்.ஜி-யின் லூயிஸ் என்ரிக், ஆஸ்டன் வில்லாவின் உனாய் எமரி மற்றும் ஸ்பெயின் தேசிய அணியின் லூயிஸ் டி லா புவென்டே ஆகியோர் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர். கால்பந்து ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த விருதுகளின் இறுதி வெற்றியாளர்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளனர்.

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ஆடவர் பலோன் டி'ஓர் பரிந்துரை பட்டியல்

  • ஜூட் பெல்லிங்ஹாம், ரியல் மாட்ரிட்
  • பாவ் குபார்சி, பார்சிலோனா
  • மார்க் குகுரெல்லா, செல்சியா/ரியல் மாட்ரிட்
  • உஸ்மான் டெம்பேலே, பிஎஸ்ஜி
  • லூயிஸ் டயஸ், பேயர்ன் முனிச்
  • புருனோ ஃபெர்னாண்டஸ், மான்செஸ்டர் யுனைடெட்
  • கேப்ரியல், அர்செனல்
  • எர்லிங் ஹாலண்ட், மான்செஸ்டர் சிட்டி
  • அக்ரஃப் ஹக்கிமி, பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன்
  • ஹாரி கேன், பேயர்ன் முனிச்
  • க்விச்சா குவரட்ஸ்கெலியா, பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன்
  • லாமின் யமல், பார்சிலோனா
  • சாடியோ மானே, அல் நாசர்
  • மார்க்கினோஸ், பிஎஸ்ஜி
  • லாடரோ மார்டினெஸ், இண்டர் மிலன்
  • கிலியன் எம்பாப்பே, ரியல் மாட்ரிட்
  • நுனோ மென்டிஸ், பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன்
  • லியோனல் மெஸ்ஸி, இன்டர் மியாமி
  • ஜோவா நெவெஸ், பிஎஸ்ஜி
  • மைக்கேல் ஆலிஸ், பேயர்ன் முனிச்
  • வில்லியன் பாச்சோ, பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன்
  • ஜூலியன் குயினோன்ஸ், அல் கட்சியா
  • டெக்லான் ரைஸ், அர்செனல்
  • ரோட்ரி, மான்செஸ்டர் சிட்டி/பார்சிலோனா
  • ஃபேபியன் ரூயிஸ், பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன்
  • வில்லியம் சாலிபா, அர்செனல்
  • ஃபெரான் டோரஸ், பார்சிலோனா/பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன்
  • தயோட் உபமேகானோ, பேயர்ன் முனிச்
  • வினிசியஸ் ஜூனியர், ரியல் மாட்ரிட்
  • விட்டின்ஹா, பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன்

TAGGED:

லியோனல் மெஸ்ஸி
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
பாலன் டி ஓர்
LIONEL MESSI
BALLON D OR 2026

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