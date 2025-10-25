ETV Bharat / sports

கேரளாவில் மெஸ்ஸி பங்கேற்கவிருந்த கால்பந்து போட்டி தற்காலிக ரத்து; ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்!

மெஸ்ஸி கடைசியாக 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2011இல் இந்தியாவின் கொல்கத்தா மாநகரில் நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்றார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 6:31 PM IST

கொச்சி (கேரளா): சர்வதேச கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்திய வருகை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

கால்பந்து விளையாட்டில் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டவர் அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த லியோனல் மெஸ்ஸி. தற்போது 38 வயதான மெஸ்ஸி, கால்பாது விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். மேலும், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில், மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்தது.

பொதுவாக, இந்தியாவில் கேரளா, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் கால்பந்து விளையட்டிற்கு ரசிகர்கள் அதிகம். இந்நிலையில் வரும் நவம்பர் மாதம் உலகப் புகழ்பெற்ற மெஸ்ஸி, கேரளாவிற்கு வருகை புரிவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கேரளாவில் அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் சார்பாக நவம்பர் 17ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த நட்பு ரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில் அவர் விளையாடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், கொல்கத்தா, அகமதாபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லியில் மெஸ்ஸியில் சுற்றுப்பயணம் செய்வார் என்றும், அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்தித்து பேசவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது.

இதனால் கேரளாவில் கால்பந்து ரசிகர்கள் மெஸ்ஸி வருகைக்கு ஆர்வமாக காத்திருந்த நிலையில், தற்போது அந்த பயணம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மெஸ்ஸி பங்கேற்கவிருந்த போட்டியின் ஸ்பான்சரும், கேரளாவை சேர்ந்த வர்த்தகருமான அன்டோ அகஸ்டின், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், "சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பான ஃபிஃபாவிடம் (FIFA) கேரள போட்டிக்கு அனுமதி பெற தாமதமானதால் அப்போட்டி அடுத்த சர்வதேச அட்டவணைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, மெஸ்ஸி பங்கேற்கும் போட்டி குறித்து ஸ்பெயின் நாட்டு ஊடகம் வெளியிட்ட தகவலில், அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் மெஸ்ஸி கேரளாவில் நடைபெறும் போட்டியில் பங்கேற்க மாட்டார்" என தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்க நிர்வாகி இதுகுறித்து கூறுகையில், "நாங்கள் நவம்பர் மாதம் இந்தியாவில் மெஸ்ஸி பங்கேற்கும் போட்டியை நடத்த திட்டமிட்டிருந்தோம். மேலும், நிர்வாகிகள் இந்தியாவுக்கு சென்று அதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்தனர். ஆனால், மெஸ்ஸி வருகைக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் அவர்களுக்கு திருப்தி இல்லாததால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

இதையும் படிங்க: சென்னை மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - பங்கேற்கும் வீராங்கனைகள் யார் யார்?

அதே நேரத்தில், அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் கொச்சியில் கால்பந்து போட்டி நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ள நிலையில், அர்ஜென்டினா ஊடகம் நவம்பர் மாதம் கேரளாவில் நடைபெறவிருந்த போட்டி, அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் பெரும் குழப்பம் நிலவி வருகிறது. மெஸ்ஸி கடைசியாக 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2011இல் இந்தியாவின் கொல்கத்தா மாநகரில் நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

