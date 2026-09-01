ETV Bharat / sports

தந்தையின் மறைவு, உலகக் கோப்பைத் தோல்வி: சர்வதேச கால்பந்திற்கு குட்-பை சொன்ன லியோனல் மெஸ்ஸி!

சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள லியோனல் மெஸ்ஸி, நடந்து முடிந்த உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி தோல்விக்கு இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகே தான் இந்த ஓய்வு முடிவை எடுத்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: அர்ஜென்டினா அணியின் ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை மாதம் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்திய ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. நியூ ஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில், ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி, இரண்டாவது முறையாக உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.

இந்தத் தோல்வியைத் தொடர்ந்து, அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸியின் அடுத்தகட்ட முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பல மடங்காக அதிகரித்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, அவர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் மேஜர் லீக் சாக்கர் தொடரின் இண்டர் மியாமி அணிக்காகத் தனது கிளப் போட்டிகளில் விளையாடி வந்தார். இத்தகைய சூழ்நிலையில், அவர் தற்போது சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து, உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான ரசிகர்களை அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

அதிலும் குறிப்பாக, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி முடிந்த இரண்டு நாட்களிலேயே, அதாவது ஜூலை 21 அன்றே தான் இந்த ஓய்வுக் கடிதத்தை எழுதிவிட்டதாக மெஸ்ஸி குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது பதிவில், "அர்ஜென்டினா தேசிய அணியுடனான எனது நீண்ட கால சர்வதேசப் பயணத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகே நான் இந்த ஓய்வுக் கடிதத்தை எழுதிவிட்டேன்.

அண்மையில், ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி எனது தந்தை ஜார்ஜ் மெஸ்ஸி காலமான துயரமான நிகழ்வு, இந்த முடிவை நான் இன்னும் உறுதியாக எடுப்பதற்குக் காரணமாக அமைந்தது. இந்த முடிவு எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தாலும், சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து விடைபெற இதுவே சரியான தருணம் என்பதை நான் உணர்கிறேன். தேசிய அணிக்காக எனது முழு உழைப்பையும், அர்ப்பணிப்பையும் கொடுத்துவிட்டேன். இனி வழங்குவதற்கு என்னிடம் எதுவும் இல்லை.

அர்ஜென்டினா கால்பந்தின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அடுத்த தலைமுறை இளம் வீரர்களுக்கு வழிவிட வேண்டியது அவசியம். என் மீது அன்பு காட்டிய அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இனிவரும் நாட்களில் இன்டர் மியாமி கிளப் போட்டிகளில் மட்டுமே எனது கவனம் இருக்கும்" என்று மெஸ்ஸி பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, லியோனல் மெஸ்ஸியின் இந்த உருக்கமான பதிவு சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாய் வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த 21 ஆண்டுகளாக அர்ஜென்டினா தேசிய அணிக்காக விளையாடி வரும் மெஸ்ஸி, அந்நாட்டின் கால்பந்து வரலாற்றில் ஒப்பிட முடியாத பல வரலாற்றுச் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அவர் அர்ஜென்டினா அணிக்காக இதுவரை 207 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடி, அவற்றில் 125 கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம், சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் அர்ஜென்டினா தேசத்திற்காக அதிக கோல்களைப் பதிவு செய்த ஒரே வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் அவர் தன் வசம் வைத்துள்ளார்.

இதுதவிர, அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனாகவும் லியோனல் மெஸ்ஸி பல அசாத்திய சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அவரது தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி 2021 மற்றும் 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் கோபா அமெரிக்கா கோப்பைகளையும், 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையையும் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. மேலும், 2014 மற்றும் 2026 ஆகிய உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் அர்ஜென்டினா அணியை இறுதிப் போட்டி வரை வழிநடத்தி பெருமை சேர்த்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்கவும்

அவர் தற்சமயம் சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், அமெரிக்காவின் இன்டர் மியாமி கிளப் அணிக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடுவார் என்ற அறிவிப்பு ரசிகர்களை சற்று நிம்மதியடையச் செய்துள்ளது. கால்பந்து உலகின் முடிசூடா மன்னனாக விளங்கி, உலக அளவில் அதிகபட்சமாக 8 முறை பலோன் டி'ஓர் விருதை வென்ற மெஸ்ஸியின் இந்த ஓய்வு அறிவிப்பு, உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான கால்பந்து ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

TAGGED:

LIONEL MESSI RETIREMENT
MESSI FAREWELL LETTER
லியோனல் மெஸ்ஸி ஓய்வு
லியோனல் மெஸ்ஸி
LIONEL MESSI ARGENTINA RETIREMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.