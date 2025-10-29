ETV Bharat / sports

ஹென்றிக்ஸ், லிண்டே அசத்தல் ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வியை சந்தித்த பாகிஸ்தான்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி தோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில், அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வியை சந்தித்த பாகிஸ்தான்
தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வியை சந்தித்த பாகிஸ்தான் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரானது நேற்று முதல் தொடங்கியது. அந்தவகையில் பாகிஸ்தான் -தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பந்துவிச்சைத் தேர்வு செய்ய, முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு குயின்டன் டி காக் - ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 44 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், டி காக் 23 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அடுத்து களமிறங்கிய டோனி டி ஸோர்ஸி தனது பங்கிற்கு 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 33 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த டெவால்ட் பிரெவிஸ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டோனவன் ஃபெரீரா உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து நடையைக் கட்டினர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், சிறப்பாக விளையாடிய ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் தனது அரைசதத்தைப் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார்.

அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உள்பட 60 ரன்களில் ஹென்றிக்ஸ் விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜார்ஜ் லிண்டே 36 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 194 ரன்களைச் சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் முகமது நவாஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், சைம் அயுப் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதையடுத்து சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு சாகிப்சாதா ஃபர்ஹான் - சைம் அயுப் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் ஃபர்ஹான் 24 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் பாபர் ஆசாம் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், கேப்டன் சலமான் ஆகா 2 ரன்னிலும் என நடையைக் கட்டினர். அவர்களைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான சைம் அயுப் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களுடன் விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் முகமது நவாஸ் 36 ரன்களைச் சேர்க்க, மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 18.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 139 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கார்பின் போஷ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜார்ஜ் லிண்டே 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஐசிசி-யை இந்தியா கட்டுப்படுத்துகிறது - முன்னாள் போட்டி நடுவர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!
  2. விராட் கோலியால் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் - டி வில்லியர்ஸ் நம்பிக்கை!

இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது. இதுதவிர, ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானதில் முதலில் பேட்டிங் செய்து வெற்றி பெற்ற முதல் அணி என்ற பெருமையையும் தென்னாப்பிரிக்க அணி பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் பேட்டிங்கில் 36 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றிய ஜார்ஜ் லிண்டே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

PAKISTAN VS SOUTH AFRICA 1ST T20I
SOUTH AFRICA BEAT PAKISTAN
BABAR AZAM VS SOUTH AFRICA
பாகிஸ்தான் VS தென்னாப்பிரிக்கா
SOUTH AFRICA BEAT PAKISTAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.