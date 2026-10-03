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79 பந்துகள்.. 13 சிக்ஸர்கள்.. 188 ரன்கள்! கிறிஸ் கெயிலின் 13 ஆண்டுகால உலக சாதனையை முறியடித்தார் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ்!

டி20 கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயிலின் 13 ஆண்டுகால உலக சாதனையை தென்னாப்பிரிக்காவின் இளம் அதிரடி வீரர் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் முறியடித்துள்ளார்.

லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ்
லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் (கோப்புப்படம்) (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 10:30 AM IST

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ஹைதராபாத்: சிஎஸ்ஏ டி20 சேலஞ்ச் (CSA T20 Challenge) உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டியில், டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் அதிரடியாக விளையாடி 188 ரன்கள் குவித்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை எவராலும் எட்ட முடியாத ஒரு இமாலய சாதனையைத் தென்னாப்பிரிக்காவின் 20 வயது இளம் நட்சத்திர வீரர் லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் நிகழ்த்திக் காட்டியுள்ளார். நேற்று நடைபெற்ற சிஎஸ்ஏ டி20 சேலஞ்ச் தொடரின் லீக் போட்டியில், டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய பிரிட்டோரியஸ், நைட்ஸ் அணிக்கு எதிராக அசுரத்தனமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார்.

இப்போட்டியில் தொடக்க வீரராகக் களம் இறங்கிய அவர், ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி நைட்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். மைதானத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் பந்தைப் பறக்கவிட்ட இவர், வெறும் 79 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள், 13 சிக்ஸர்கள் விளாசி, ஆட்டமிழக்காமல் 188 ரன்கள் குவித்தார். இதில் விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே ஓடி எடுத்த ரன்களை விட, பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்கள் மூலம் கிடைத்த ரன்களே அதிகம்.

பந்துவீச்சாளர்கள் எங்கு பந்து வீசினாலும், அதைத் தனது அபாரமான டைமிங் மூலம் சிக்ஸர்களாக மாற்றினார். இதன் மூலம், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் புனே வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிராகப் பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய 'யுனிவர்ஸ் பாஸ்' கிறிஸ் கெயில் அடித்த 175 ரன்களே 13 ஆண்டுகாலமாக டி20 கிரிக்கெட்டின் அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோராக இருந்து வந்தது.

அந்த அசைக்க முடியாத சாதனையை, தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் பிரிட்டோரியஸ் நேற்று தகர்த்தெறிந்துள்ளார். இவரின் இந்த அதிரடியான பேட்டிங் காரணமாக, டைட்டன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 267 ரன்கள் குவித்தது. அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நைட்ஸ் அணி, எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் 17.2 ஓவர்களில் 143 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.

இதன் மூலம் டைட்டன்ஸ் அணி 124 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நைட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டரான பிரிட்டோரியஸ், கடந்த சில வருடங்களாகவே கிரிக்கெட் உலகில் பல சாதனைகளைத் தொடர்ந்து முறியடித்து வருகிறார்.

கடந்த 2024-இல் நமீபியாவுக்கு எதிராக சர்வதேச டி20 போட்டியில் சதமடித்த மிக இள வயது தென்னாப்பிரிக்க வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து 2025ஆம் ஆண்டு ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராகத் தனது அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியிலேயே 153 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். தற்போதைய டி20 உலக சாதனையின் மூலம், உலக அளவில் உள்ள அனைத்து முன்னணி கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் கவனத்தையும் தன் பக்கம் ஈர்த்துள்ளார்.

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ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், எஸ்ஏ20 தொடரில் பார்ல் ராயல்ஸ் போன்ற முன்னணி டி20 லீக் அணிகளில் விளையாடி வரும் பிரிட்டோரியஸின் இந்த அதிரடியான ஆட்டம், உலக கிரிக்கெட்டின் அடுத்த இடது-கை சூப்பர் ஸ்டார் இவர்தான் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

T20 WORLD RECORD
லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ்
கிறிஸ் கெயில் டி20 சாதனை
லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் சாதனை
LHUAN DRE PRETORIUS

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