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பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: 6 தசாப்த வரலாற்றை மாற்றி எழுதிய பிரிட்டன் அணியினர்

பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தயத்தில், ஃபெராரி அணிக்காக முதன்முறையாகக் களம் கண்ட பிரிட்டனைச் சேர்ந்த நட்சத்திர ஓட்டுநர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ்
பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 6:21 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற பார்சிலோனா-கேடலூனியா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஃபார்முலா 1 பந்தயத்தில், பிரிட்டன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர்கள் முதல் மூன்று இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்துள்ளனர். .

ஃபார்முலா 1 (F1) என்றழைக்கப்படும் கார் பந்தய விளையாட்டில், உலகின் மிக முக்கியமான மற்றும் பாரம்பரியமிக்க பந்தயங்களில் ஒன்றாக பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கருதப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் ஸ்பெயின் நாட்டில் நடைபெறும் இந்த பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தயத்தின் நடப்பு சீசன் கடந்த ஜூன் 12 முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற்றது.

அதிலும் இந்த தொடரின் இறுதிக்கட்ட போட்டிகள் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றன. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த பந்தயத்தில், ஃபெராரி அணிக்காக முதன்முறையாகக் களம் கண்ட பிரிட்டனின் நட்சத்திர ஓட்டுநர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தினார். மேலும் இது அவருடைய 106ஆவது வெற்றியாகவும் அமைந்துள்ளது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹாமில்டன் 115 புள்ளிகளுடன் உலக ஓட்டுநர்கள் தரவரிசையில் மெர்சிடிஸ் அணியின் ஆண்ட்ரியா கிமி ஆண்டோனெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். மேலும் தற்போது 41 வயதான லூயிஸ் ஹாமில்டன் பார்சிலோனா கிரண்ட் பிரிக்ஸ் தொடரை வென்றதன் மூலம்,1970க்கு பிறகு ஃபார்முலா 1 பந்தயத்தில் வெல்லும் மிக வயதான ஓட்டுநர் என்ற புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் லூயிஸ் ஹேமில்டன் பதிவு செய்யும் முதல் வெற்றியாகவும் இது அமைந்தது. முன்னதாக அவர் 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தயத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற நிலையில், தற்போது பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி தனது கம்பேக்கை கொடுத்துள்ளார்.

மேற்கொண்டு இந்த தொடரில் மெர்சிடஸ் அணியின் ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல் இரண்டாம் இடத்தையும், மெக்லாரன் அணியின் லேண்டோ நோரிஸ் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர். இதன் மூலம் பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தையத்தில் முதல் மூன்று இடங்களையும் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர்களே பிடித்து புதிய வரலாறையும் படைத்துள்ளன.

இதற்கு முன்பு கடந்த 1968ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அமெரிக்க கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தயத்தில் தான் நிகழ்ந்தது. அன்று சர் ஜாக்கி ஸ்டீவர்ட், கிரஹாம் ஹில் மற்றும் ஜான் சர்டீஸ் ஆகிய மூவரும் ஒட்டுமொத்தமாக மேடையைக் கைப்பற்றினர். இந்நிலையில் தற்சமயம் 58 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பார்சிலோனா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் தொடரில் அந்த சாதனை மீண்டும் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.

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ஃபார்முலா 1 பந்தய வரலாற்றில் மிக அரிதாக நடக்கும் இந்த "ஆல்-பிரிட்டிஷ் போடியம்" சாதனையானது, தற்போதைய நவீன ஃபார்முலா 1 ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த நிகழ்வு மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ரசிகர்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் கொண்டாட்டத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

LEWIS HAMILTON
LEWIS HAMILTON RECORDS
ALL BRITISH PODIUM
லூயிஸ் ஹாமில்டன்
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