USA-க்கு எதிரான திணறிய இந்தியா; உலகக் கோப்பையை கைப்பற்ற இந்திய அணி செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி மேம்படுத்த வேண்டிய துறைகள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
Published : February 8, 2026 at 5:07 PM IST
மும்பை: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கியுள்ள சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, தங்களது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதனையடுத்து பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் நமீபியாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இந்த நிலையில், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற அனைத்து டி20 போட்டிகளிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி, தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியிலேயே பேட்டிங்கில் பெரும் சரிவை சந்தித்தது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஏனெனில் அமெரிக்கா போன்ற அசோசியேஷன் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி பேட்டர்கள் ரன்களைச் சேர்க்க தவறியது தற்சமயம் பெரும் விவாதத்திற்கு வழி வகுத்துள்ளது.
ஏனெனில் இந்த போட்டியின் இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவைத் தவிர, அபிஷேக் சர்மா, இஷன் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல் என அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்த நிலையில், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி மேம்பட வேண்டிய துறைகள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
இந்திய அணி பேட்டிங்
இந்திய அணியின் பேட்டிங் வலுவாக உள்ளது என்றாலும், அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் பேட்டர்கள் சோபிக்க தவறியது சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் பவர்பிளே ஓவருக்குள் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்தது விவாதத்திற்கு வழிவகுத்தது. இது பேட்டர்களின் பொறுமையின்மை மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சை சரியாக கணிக்க தவறியது போன்றவற்றை வெளிப்படையாக காட்டியுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக இந்திய பேட்டர்களில் 6 பேர் ஒற்றையிலக்க ஸ்கோர்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தனர். இதில் சூர்யகுமார் யாதவும் ஆரம்பத்திலேயே விக்கெட்டை இழந்திருந்தால் இந்திய அணியின் தோல்வியும் நேற்று உறுதியாகி இருக்கும் என்பதே நிதர்சனம். அணி தடுமாறிய சூழ்நிலையிலும், சூர்யகுமார் யாதவ் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், தேவைப்படும் நேரங்களில் பவுண்டரிகளை விளாசி ஸ்கோரை உயர்த்தி இருந்தார்.
அதனால் இனி வரும் போட்டிகளில் இந்திய அணி வீரர்கள் தேவையில்லாமல் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு பதிலாக, போட்டியின் சூழ்நிலையை உணர்ந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்பட வேண்டியது அவசியமாகும். அதனால் அடுத்து நடைபெறவுள்ள நமீபியாவுக்கு எதிராக போட்டியில் இந்திய அணி நிதானத்தையும் வெளிப்படுத்துவது நல்லது.
சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்சி
அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது அணிக்கு பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கும். ஏனெனில் தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், கேப்டனாக அவர் அணியை முன்நின்று வழிநடத்தி சென்றிருந்தார். மேலும் அவர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்பட்டுள்ளது அணியின் வெற்றி வாய்ப்பையும் உறுதி செய்திருந்தது.
அதேசமயம் ஃபீல்டிங்கின் போதும் அவர் பந்துவீச்சாளர்களை கையாண்ட விதம், அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கியது என அனைத்தையும் சிறப்பாக கையாண்டிருந்தார். அதனால் இனி வரும் போட்டிகளிலும் அவர் தனது அணியை சிறப்பாக வழிநடத்துவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அந்த தெளிவு இப்போது முழு அணிக்கும் வர வேண்டும்.
இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு
முதல் போட்டியில் பேட்டர்கள் சோபிக்க தவறினாலும், அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் தங்களின் வேலையை சிறப்பாக செய்து முடித்துள்ளனர். அதிலும் பும்ரா போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த பவுலர் லெவனில் இல்லாத நிலையிலும் மற்ற பவுலர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு மாற்றாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் முகமது சிராஜ் புதிய பந்தில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தி இருந்தார்.
அவருடன் இணைந்து அர்ஷ்தீப் சிங்கும் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த, மிடில் ஓவர்களில் வழக்கம் போல் வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் எதிரணி பேட்டர்களை திணற வைத்தனர். இது இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரும் சாதகமாக அமைந்தது. அதேசமயம், ஹர்திக் பாண்டியா ரன்களை கட்டுப்படுத்த தவறியது மட்டுமே ஒரே ஒரு குறையாக இருக்கும் நிலையில், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அவர் அதனை சரி செய்வார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அணியின் ஃபீல்டிங்
அமெரிக்காவிற்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியாவின் பீல்டிங் சிறப்பாக இருந்தது. அனைத்து வீரர்களும் ஃபீல்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டது அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. இதனால் நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியிலும் இந்திய அணி சிறப்பான ஃபீல்டிங்கை தொடரும் பட்சத்தில், அது எதிரணிக்கு கூடுதல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவதுடன், இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கும்.
இந்திய அணி செய்ய வேண்டியவை
சர்வதேச அரங்கில் நமீபியா பெரிதளவில் விளையாடவில்லை என்றாலும், டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் எந்த அணியையும் குறைத்து மதிப்பிடுவது தவறு. எனவே, இந்திய அணி தங்களின் ஆட்ட அணுகுமுறையில் ஆக்ரோஷமாக இருப்பதுடன், தெளிவுடன் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இது ஆக்ரோஷமாக செயல்படுவதற்கான போட்டி அல்ல, அணியை வலுபடுத்துவதற்கான போட்டியாகும்.
ஏனெனில் அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் ஏற்பட்ட தடுமாற்றத்தை, தங்களுடைய ஒரு அதிரடி பேட்டிங் மூலம் மறக்கச் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை இந்தியா தவிர்க்க வேண்டும். அதற்குப் பதிலாக, இந்தியா ஒரு சீரான பவர்ப்ளே, மிடில் ஓவர்களில் ஒரு நிலையான ஆட்டம் மற்றும் டெத் ஓவர்களில் அதிரடியாக செயல்படுவது உள்ளிட்டவற்றை சிறப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும்.