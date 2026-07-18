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கிரிக்கெட் உலகின் மாபெரும் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்

உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்ட முதல் பேட்டர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை சர் கார்பீல் சோபர் படைத்தார்.

சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ்
சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 9:32 AM IST

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பிரிட்ஜ்டவுன்: உலக கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவானும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் வயது மூப்பு காரணமாகத் தனது 89ஆவது வயதில் இயற்கை எய்தினார்.

உலக கிரிக்கெட்டின் மாபெரும் ஜாம்பவானும்,வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமானவர் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ். கடந்த 1936ஆம் ஆண்டு பார்படாஸில் பிறந்த இவர், 1954 முதல் 1974 வரை சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக விளையாடி ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஆல்-ரவுண்டராகத் திகழ்ந்தார். தனது அபார திறமையால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து அவர் அசத்தியுள்ளார்.

இடதுகை பேட்டிங், வேகப்பந்து வீச்சு மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சு என அனைத்து துறைகளிலும் அசாத்திய திறமை கொண்ட சோபர்ஸ், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக 93 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 26 சதங்கள், 30 அரைசதங்கள் உட்பட மொத்தம் 8,032 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் அவர் ஆட்டமிழக்காமல் விளாசிய 365 ரன்கள், சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் நீண்ட காலத்திற்கு முறியடிக்கப்படாத உலக சாதனையாக நீடித்தது.

ஒருபுறம் பேட்டிங்கில் பந்துகளைப் பறக்கவிட்ட சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ், தனது துல்லியமான பந்துவீச்சிலும் எதிரணிகளைப் பலமுறை நிலைகுலையச் செய்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2.22 என்ற சிறந்த எகானமியில் மொத்தமாக 236 விக்கெட்டுகளை (டெஸ்டில் 235, ஒருநாள் போட்டியில் 1) அவர் வீழ்த்தியுள்ளார். இதில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் 6 முறை 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

இதுதவிர, கடந்த 1968ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல்தர போட்டி ஒன்றில், நாட்டிங்ஹாம்ஷையர் அணிக்காக விளையாடிய அவர் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களை விளாசினார். இதன் மூலம் உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்ட முதல் பேட்டர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தினார்.

ஒட்டுமொத்தமாக 383 முதல்தரப் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சோபர்ஸ், 86 சதங்கள் மற்றும் 121 அரைசதங்களுடன் 54.87 சராசரியில் 28,314 ரன்கள் குவித்துள்ளதுடன், பந்துவீச்சில் 1,043 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளார். கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு அவர் ஆற்றிய அளப்பரிய சேவைகளைப் பாராட்டி, கடந்த 1975ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசால் அவருக்கு உயரிய நைட்ஹூட் (Sir) பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

மேலும், உலக கிரிக்கெட்டில் அவரது சாதனைகளைப் போற்றும் வகையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் ஆண்டின் சிறந்த வீரருக்கான முதன்மை விருது 'சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் விருது' என்ற பெயரிலேயே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு கிரிக்கெட் வரலாற்றில் எண்ணற்ற சாதனைகளைப் படைத்த சோபர்ஸ், நேற்று வயது மூப்பு காரணமாகத் தனது 89ஆவது வயதில் காலமானார்.

அவரது மறைவு குறித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் தங்களது எக்ஸ் பக்கத்தில், "ஒரு மாபெரும் இன்னிங்ஸ் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. எங்கள் இதயங்களில், இப்போதும் எப்போதும் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் வாழ்வார் " என்று உருக்கமாகப் பதிவிட்டுள்ளது.

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அதேபோல் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், பிசிசிஐ, பல முன்னாள், இந்நாள் கிரிக்கெட் வீரர்களும், ரசிகர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். கிரிக்கெட் விளையாட்டின் மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளில் ஒருவரான சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸின் மறைவு, உலக கிரிக்கெட் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளடு.

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