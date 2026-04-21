பிஷ்னோய் கும்பல் பிடியில் சிக்கிய கனடா கிரிக்கெட்? உலகை உலுக்கும் மேட்ச் பிக்சிங் சர்ச்சை

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான கனடா அணியின் கேப்டனாக தில்ப்ரீத் பஜ்வாவை நியமிக்க வேண்டும் என்று பிஷ்னோய் குழு வீரர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் மற்றும் கனடா கிரிக்கெட் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 8:37 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியாவைச் சேர்ந்த கேங்ஸ்டரான லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தலைமையிலான குழு கனடா கிரிக்கெட் வீரர்களையும், கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரிகளையும் மிரட்டியதாக வெளியான செய்தி கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது சமீபத்தில் முடிவடைந்த நிலையில், அத்தொடரில் நடைபெற்ற சில விஷயங்கள் தற்சமயம் பெரும் சர்ச்சையாக வெடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அசோஷியேஷன் நேஷனாக இந்த தொடரில் பங்கேற்ற கனடா அணி மீது எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கனடாவின் புலனாய்வு அமைப்பான 'தி பிஃப்த் எஸ்டேட்' (The Fifth Estate) "ஊழல், குற்றம் மற்றும் கிரிக்கெட்"(Corruption, Crime and Cricket) என்ற தலைப்பில் ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டு, அதில் கனடா அணியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாக சீர்கேடுகள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பாக நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியின் போது கனடா அணி வீரர்கள் மேட்ச் ஃபிக்சிங்கில் ஈடுபட்டதாகவும் அதில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலும், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், சிபிசி செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள புலனாய்வு அறிக்கையில், இந்தியாவின் பிரபல கேங்ஸ்டரான லாரன்ஸ் பிஷ்னோஷ் தலைமையிலான குழு, கனடா நாட்டு கிரிக்கெட் வீரர்களையும், கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரிகளையும் மிரட்டியதாகத திடுக்கிடும் தகவல்களை தெரிவித்துள்ளது.

அந்தவகையில் கனடா அணியின் கேப்டனாக தில்ப்ரீத் பஜ்வாவை சக வீரர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் வாரிய உறுப்பினர்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் என்றும், மேலும் சில குறிப்பிட்ட வீரர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்காவிட்டால் கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்றும் அக்குழு அச்சுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த அறிக்கையில், பேசிய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பாத நபர் ஒருவர், "அந்த கும்பல் கனடா கிரிக்கெட் வாரியத்தை சேர்ந்த ஒருவரிடம் நேரடியாகவே, 'நீ இந்த நபர்களைப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் அணியிலிருந்து நீக்கப்படக்கூடாது. அப்படி நடந்தால் நீ சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வாய்' இது அவருக்கு மிகவும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது" என்று கூறியுள்ளார்.

மேலும் அந்த செய்தி நிறுவனத்தின் அறிக்கையின் படி, பிஷ்னோய் கும்பல் மிரட்டல்கள் மூலம் வீரர்களைக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளது. அதிலும், அணியில் உள்ள சில வீரர்களை அணுகிய அக்கும்பல், குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் படி வற்புறுத்தியுள்ளது. மேலும் அவர்களை "நீ எங்கு வசிக்கிறாய் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். பிஷ்னோய் குழுவிடமிருந்து உன்னால் தப்பிக்க முடியாது" என்றும் மிரட்டியுள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

இந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாக சில அதிகாரிகள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர். மேலும் சிலர் காவல்துறை பாதுகாப்பை நாடியுள்ளனர் என்றும் அந்நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ள இந்த இந்த விவகாரம் குறித்து கனடா கிரிக்கெட் வாரியம் இதுவரையிலும் எந்தவொரு விளக்கத்தையும் அளிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

