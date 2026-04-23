மகளிர் கிரிக்கெட்: லாரா வோல்வர்ட் சாதனை சதம்; தொடரை வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா
இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
Published : April 23, 2026 at 1:15 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதமடித்த இரண்டாவது வீராங்கனை மற்றும் ஒட்டுமொத்தமான மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனை என்ற சாதனைகளை தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் சமன் செய்துள்ளார்.
இந்திய மகளிர் அணி தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டி ஜொஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய மகளிர் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம், 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 192 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 66 ரன்களையும், ஷஃபாலி வர்மா 64 ரன்களையும், ஸ்மிருதி மந்தனா 34 ரன்களையும் சேர்த்தனர். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் மலபா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
தொடரை வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் - சுனே லூஸ் ஜோடி அபாரமான தொடக்கத்தை கொடுத்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 183 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். இதில் சிறப்பாக விளையாடிய லாரா வோல்வார்ட் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய மூன்றாவது சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதன்பின், 14 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 115 ரன்களை சேர்த்திருந்த நிலையில் லாரா வோல்வார்ட் விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சுனே லூஸ் 64 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 16.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து அசத்தியதுடன், அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.
வோல்வார்ட் சாதனை
இந்நிலையில் இப்போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய லாரா வோல்வார்ட் சில சாதனைகளையும் படைத்து அசத்தியுள்ளார். அந்தவகையில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற சாதனையை சமன் செய்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஐக்கிய அரபு அமீரக வீராங்கனை ஈஷா ஓஸா 5 சதங்களை விளாசி முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், ஸ்மிருதி மந்தனா 3 சதங்களை பதிவு செய்து இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் (மகளிர்)
- ஈஷா ஓஸா - 5 சதங்கள்
- லாரா வோல்வார்ட் - 3 சதங்கள்
- சமாரி அத்தபத்து - 3 சதங்கள்
- ஹீலி மேத்யூஸ் - 3 சதங்கள்
இதுதவிர, ஒட்டுமொத்தமாக (டெஸ்ட், ஒருநாள், டி20) சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் லாரா வோல்வார்ட் சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவின் மெக் லெனிங், இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியோர் தலா 17 சதங்களை விளாசி கூட்டாக முதலிடத்தில் இருந்த நிலையில், தற்சமயம் லாரா வோல்வார்ட்டும் 17 சதங்களை விளாசி அசத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.