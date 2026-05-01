லலித் மோடி கிரிக்கெட் சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தியின் நிழல் வாழ்க்கை!
இன்று ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளியாக லலித் மோடி லண்டனில் வசித்து வந்தாலும், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு புரட்சியாளராக அவரது பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்கும்.
Published : May 1, 2026 at 6:46 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஐபிஎல் என்றழைக்கப்படும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடர் 18 சீசன்களை கடந்து, தற்சமயம் 19ஆவது சீசனில் வெற்றி நடைபோட்டு வருகிறது, அதிலும் குறிப்பாக உலகின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் செல்வாக்கு மிகுந்த கிரிக்கெட் தொடர் என்ற பெருமையும் ஐபிஎல் தொடருக்கு சேரும். இவ்வாறு 19 சீசன்களாக தொடங்கி நடைபெற்று வரும் இந்த தொடருக்கு பின்னால் ஒருவரின் கடின உழைப்பு உள்ளது.
ஆம், ஏனெனில் அவருடைய முயற்சியின் காரணமாகவே இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஐபிஎல் தொடரின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பை வைத்துள்ளன. ஆனால், ஐபிஎல் தொடரை அறிமுகப்படுத்திய அந்நபர், தற்சமயம் தனது தாய் மண்ணில் வசிக்க முடியா நிலையை சந்தித்ததுடன், இங்கிலாந்தில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் தலைமறைவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறது.
அவர் உருவாக்கிய இந்த ஐபிஎல் தொடரின் மதிப்பு பல மில்லியன் டாலர்கள் பணம் கொழிக்கும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக மாறியதன் பின்னணியில் அந்நபர் தான் உள்ளார். மேலும் தற்போதைய இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில், முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்திக் பாண்டியா என பல்வேறு நட்சத்திர வீரர்களை இந்திய அணிக்காக விளையாடும் காரணமாகவும் அந்நபரே உள்ளார்.
யார் இந்த நபர்?
இவ்வாறு பல்வேறு புகழுக்கு சொந்த காரரும், ஐபிஎல் தொடரின் தந்த என்றழைக்கப்பட்டவருமானவர் லலித் மோடி. கடந்த 1963ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் இருந்த ஒரு தொழிலதிபர் குடும்பத்தின் வாரிசாகப் பிறந்தவர் லலித் மோடி. அதன்பின் கிரிக்கெட்டின் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்ட லலித் மோடி, அப்போது விளையாட்டு போட்டிகளை ஒளிபரப்பு செய்து வந்த ஈஎஸ்பிஎன் நிறுவனத்திடம் இணைந்து விளையாட்டு ஒளிபரப்புத் துறையில் நுழைந்தார்.
மேலும், கிரிக்கெட்டை வெறும் விளையாட்டாக பார்க்காமல், அதை ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக பார்த்த லலீத் மோடி, 90 களிலேயே கிரிக்கெட்டை தனியார் வர்த்தகத்துறையில் இணைக்கை பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தார். இருப்பினும் அப்போதையை கிரிக்கெட் வாரிய உறுப்பினர்கள், லலித் மோடியின் இந்த திட்டத்திற்கு செவி சாய்க்காமல், அதனை புறந்தள்ளினர்.
ஐபிஎல்-லின் தொடக்கப் புள்ளி
பின்னர் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு பிசிசிஐ-யின் புதிய தலைவராக சரத் பவார் நிகயமிக்கப்பட்ட நிலையிலு, அப்ருடன் சேர்த்து லலித் மோடிக்கும் துணைத் தலைவர் பதவியானது வழங்கப்பட்டது. மேலும் தனது தொழில்துறை அறிவை பயன்படுத்திய லலித் மோடி, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பட்டு வாரியத்தின் வருவாயையும் பண்மடங்கு உயர்த்தி, தனது இருப்பை தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து 2007ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் என்ற தொடங்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டது. மேலும் அந்த தொடரின் ஆணையராகவும் லலித் மோடி நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அதுநாள் வரையிலும், டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 வடிவங்களில் ஒரு விளையாட்டாக மட்டுமே கிரிக்கெட்டை பார்த்து வளர்ந்த ரசிகர்கள், முதல் முறையாக ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக கிரிக்கெட்டை பார்க்கும் நிலையை எதிர்கொண்டனர்.
கிரிக்கெட்டின் புதுமை
ஏனெனில் 8 அணிகள், ஒவ்வொரு அணியிலும் அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர்கள், அவர்களுக்கு சமமாக வெளிநாட்டு வீரர்கள், அதுவரை சர்வதேச களத்தை பார்த்திடாத இளம் வீரர்கள், ரசிகர்களை மகிழ்விக்க சியர் லீடர்கள், ஒவ்வொரு இன்னிங்ஸுக்கும் இரண்டு டைம் அவுட் முறை என பல்வேறு அம்சங்களுடன் ஐபிஎல் தொடருக்கான விதையும் விதைக்கப்பட்டது.
அதற்கேற்ப, ஐபிஎல் அணிகளின் உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் பாலிவுட் பிரபலங்கள் ஷாருக் கான், பிரீத்தி ஜிந்தா, ஜுஹி சாவ்லா, ஷில்பா ஷெட்டி, அபிஷேக் பட்சன் உள்ளிட்டோர் இருந்ததும், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்த காரணமாக இருந்தது. மேற்கொண்டு கிரிக்கெட்டில் முதல் முறையாக ஏல முறையில் வீரர்களை ஒப்பந்தம் செய்யும் நிகழ்வையும் ரசிகர்கள் அப்போது தான் கண்டனர்.
அதில், 'ஐகான் பிளேயர்கள்' என்ற சொந்த மாநிலத்தின் நட்சத்திர வீரர்கள் என்ற விதையை பயன்படுத்தி சச்சின் டெண்டுல்கரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும், சௌரவ் கங்குலியை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும், ராகுல் டிராவிட்டை ஆர்சிபியும், யுவராஜ் சிங்கை பஞ்சாப்பும், விரேந்திர சேவாக்கை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் என ஏழத்திற்கு முன்னரே ஒப்பந்தம் செய்திருந்தனர்.
அப்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 'ஐகான் வீரர்' என்று யாரும் இல்லாததன் காரணமாக, மகேந்திர சிங் தோனியை வீரர்கள் ஏலத்தின் போது அதிக தொகை கொடுத்து ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. மேலும் ஐபிஎல் தொடரில் மிக அதிக தொகைக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றிருந்தார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர் மீது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கிய அம்சமாகவும் மாறியது.
கிரிக்கெட்டின் அரசன்
இதுதவிர ஒவ்வொரு அணிக்கு என தனித்தனி ஸ்பான்ஷர்கள், தொடரை ஒளிபரப்பு செய்வதற்காக தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு உரிமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகள் மூலமாக. பிசிசிஐ-ஐ ஒரு பெரும் பணக்கார அமைப்பாக மாற தொடங்கியது. அதிலும் குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியிலேயே, பிராண்டன் மெக்கல்லம் விளையாடிய விதம் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட்டையும் வேறொரு பரிணாமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தது.
அந்த போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய நியூசிலாந்தின் பிராண்டன் மெக்கல்லம், வெறும் 73 பந்துகளில் 158 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 10 பவுண்டரிகள், 13 சிக்ஸர்களையும் விளாசி, ரசிகர்களுக்கு மறக்கமுடியா ஒரு விருந்தையும் கொடுத்திருந்தார். இது ரசிகர்களுக்கு இந்த தொடரின் மீதான கூடுதல் ஆர்வத்தை தூண்ட காரணமாக அமைந்திருந்தது.
அதன்பின் நடந்தது அனைத்தும் சரித்திரங்களாக மாற்றப்பட்டன. அப்போது பிசிசிஐ துணைத் தலைவராக இருந்த லலித் மோடி, இந்தியாவின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நபர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார். அதிலும் 2009ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் பொதுத்தேர்தல் நடந்தபோது, பாதுகாப்பு காரணங்களால் ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. ஆனால் அது குறித்து சிறிதும் கவலைக் கொள்ளாத லலித் மோடி, வெறும் 3 வாரங்களில் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் தொடரையும் நடத்திக் கட்டினார்.
அது அவரது பெயரை தலைப்புச் செய்திகளில் உச்சரிக்க செய்தது. இந்தியாவின் எந்தவொரு நாளிதழோ அல்லது செய்தி தொலைக்காட்சியோ, அல்லது வானொலி செய்திகளோ எதுவாயிலும் தலைப்புச் செய்திகளில் லலித் மோடியின் பெயர் இல்லாமல் இருக்காது. இதனால் அவர் இந்திய கிரிக்கெட் மட்டுமின்றி, உலக கிரிக்கெட்டிலும் மிகப்பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி, அதனை ஒரு பணம் கொழிக்கும் விளையாட்டாக மாற்றி இருந்தார்.
சறுக்கலும் வீழ்ச்சியும்
ஆனால் அதற்கு அடுத்த ஆண்டே லலித் மோடியின் வீழ்த்தியும் தொடங்க ஆரம்பித்தது. ஏனெனில் அந்த ஐபிஎல் தொடரில் ரசிகர்களை ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் வகையில், கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா மற்றும் புனே வாரியர்ஸ் இந்தியா என்ற இரு புதிய அணிகள் உருவாகின. ஆனால் அது லலித் மோடி எதிர்பார்த்த நபர்களால் வாங்கப்படவில்லை என்பது, அவருக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.
இதன் காரணாமக, கொச்சி அணியின் பங்குகளில் சுனந்தா புஷ்கருக்கு (சசி தரூரின் மனைவி) முறைகேடாக சில பங்குகள் வழங்கப்பட்டதை லலித் மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிரங்கமாக வெளியிட்டிருந்தார். லலித் மோடியின் அந்த பதிவு புதாகரமாக வெடித்ததன் காரணமாக, அப்போதைய மத்திய அமைச்சராக இருந்த சசி தரூர் தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டிய சூழலும் ஏற்பட்டது.
ஆனால் மறுபக்கம் ஐபிஎல் மற்றும் பிசிசிஐ-யின் ஒப்பந்த விவரங்களை வெளியிட்டதற்காக லலித் மோடி மீது பிசிசிஐ அதிருப்தி அடைந்தது. அதன் விளைவாக 2010ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டி முடிந்த சில நிமிடங்களிலேயே, பிசிசிஐ துணைத்தலைவர் பதவியிலிருந்து லலித் மோடி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதுதவிர, ஐபிஎல் ஒளிபரப்பு உரிமம் வழங்கியதில் முறைகேடு, ஏலத்தின் போது குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்குச் சாதகமாகச் செயல்பட்டது மற்றும் நிதி கையாடல் உள்ளிட்ட புகார்களும் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்தது.
விசாரணை
நிதி கையாடல் குறித்த குற்றச்சாட்டு காரணமாக அவர் அமலாக்கத் துறையின் விசாரணை வளையத்திலும் சிக்கினார். அமலாக்கத் துறையின் விசாரணைக்காக அஞ்சிய லலித் மோடி, 2010ஆம் ஆண்டு லண்டனுக்குத் தப்பிச் சென்றார். இதுதவிர, லலித் மோடி குறித்த விசாரணையை பிசிசிஐ ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு மேற்கொண்டிருந்தது. விசாரணையின் முடிவில் லலித் மோடி மீது சுமத்தப்பட்ட நிதி முறைகேடு மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகம் உட்பட 8 குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையானவை என்பதையும் உறுதி செய்தது.
இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், 2013ஆம் ஆண்டு பிசிசிஐ-யின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில், லலித் மோடிக்கு கிரிக்கெட் நிர்வாகத்தில் ஈடுபட வாழ்நாள் தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும் அவர் லண்டன் தப்பிச்சென்றதையடுத்து, இந்திய அரசு அவரை 'தேடப்படும் குற்றவாளி'யாகவும் அறிவித்தது. மேலும் இந்திய அரசு அவரது பாஸ்போர்ட்டை ரத்து செய்த நிலையிலும், அவர் மற்றொரு நாட்டின் குடியுரிமையை படுத்தி லண்டனில் தங்குவதற்கான உரிமையை பெற்றார்.
தற்போதைய நிலை
இந்திய அரசு அவரை 'பொருளாதாரக் குற்றவாளி என அறிவித்து, அவரை நாடு கடத்த பல ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்து வருகிறது. ஆனால், லண்டன் சட்டங்களைப் பயன்படுத்தி அவர் இதுவரை பிடிபடாமல் தவிர்த்து வருகிறார். மேலும், அவர் தனது சமூக வலைதள பதிவின் மூலமாக சில இந்திய அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராகவும், பிசிசிஐ மீதும் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வாருகிறது.
அதிலும் குறிப்பாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக ஆர்சிபி மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் உரிமை மிகப்பெரும் தொகைக்கு கைமாற்றப்பட்டதையும் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். இன்று ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளியாக லலித் மோடி லண்டனில் வசித்து வந்தாலும், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு புரட்சியாளராக அவரது பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.