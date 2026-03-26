ETV Bharat / sports

சஞ்சீவ் கோயங்காவை 'கோமாளி' என்று விமர்சித்த லலித் மோடி - காரணம் என்ன?

லலித் மோடி மற்றும் சஞ்சீவ் கோயங்கா இடையே சமூக வலைதளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

லலித் மோடி - கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் தந்தை என்று அறியப்படும் லலித் மோடி, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்காவை 'கோமாளி' என்று விமர்சித்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு பிசிசிஐ-யால் தொடங்கப்பட்ட ஐபிஎல் தொடரானது, வெற்றிகரமாக 18 சீசன்களை கடந்து தற்போது 19-வது சீசனை எதிர்நோக்கியுள்ளது. இதில் மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்கும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் தான் நேற்றைய தினம் ஐபிஎல் தொடரின் பிரலமான அணிகளான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளின் உரிமம் கைமாறியது. அதிலும் குறிப்பாக, நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை ஆதித்யா பிர்லா குழுமம், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குழுமம், போல்ட் வென்ச்சர்ஸ் மற்றும் பிளாக்ஸ்டோன் ஆகிய நிறுவனங்கள் உள்ளடங்கிய ஒரு கூட்டமைப்பு ரூ.16,706 கோடிக்கு வாங்கின.

குறிப்பாக ஆர்சிபி அணி 2008ஆம் ஆண்டு ரூ.450 கோடி முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்சமயம் ரூ.16,706 கோடிக்கு விலைக்கு வாங்கப்பட்டதன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிக அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட அணி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் ஐபிஎல் அணிகளின் மதிப்பு பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா, இந்த வளர்ச்சிக்கு ஐசிசி தலைவர் ஜெய் ஷாவின் தொலைநோக்குப் பார்வையே காரணம் என தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பாராட்டியிருந்தார்.

சஞ்சீவ் கோயங்கா தனது பதிவில், "2008-ம் ஆண்டில் சுமார் ரூ.270 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, தற்போது ரூ.15,000 கோடிக்கும் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. சுமார் ரூ.485 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ரூ.16,600 கோடிக்கும் அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே வாரத்தில் இரண்டு அணிகள் தலா ரூ.15,000 கோடிக்கு மேல் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இந்த மதிப்பு ஐபிஎல்-ன் கட்டமைப்பு, ஒளிபரப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமைகள் வடிவமைக்கப்பட்ட விதம் ஆகியவற்றால் உருவானது. இது அனைத்தும் ஜெய் ஷாவின் தொலைநோக்கு பார்வையையே சாரும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் தான், ஐபிஎல் தொடரின் தந்தை என்று அறியப்படும் லலித் மோடி, சஞ்சய் சஞ்சீவ் கோயங்காவின் கருத்தைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "நிச்சயமாக சஞ்சீவ் கோயங்காவுக்கு ஞாபக மறதி ஏற்பட்டுள்ளது என்று நினைக்கிறேன். அவர் வேறு ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிறார். சஞ்சீவ் கோயங்கா ஒரு கோமாளி என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும்.

அவருக்குப் பதில் ஒரு உண்மையான கிரிக்கெட் ரசிகரான அவரது சகோதரர் ஹரீஷ் கோயங்கா ஐபிஎல் அணியின் உரிமையாளராக இருந்திருக்கலாம். இந்த பதிவின் மூலம் வரலாற்றை மாற்றிவிடலாம் என்று நினைக்கும் இந்த கோமாளிக்கு அறிவே இல்லை. இது அவரது தலைக்கனத்தையே காட்டுகிறது" என்று பதிவிட்டுள்ளார். லலித் மோடியின் எக்ஸ் பதிவு தற்சமயம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இதனையடுத்து ஐபிஎல் தொடரின் வெற்றிக்கு யார் காரணம் என்ற கேள்விகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. உண்மையில் ஐபிஎல் தொடரின் வெற்றிக்கு காரணம் அதனை உருவாக்கிய லலித் மோடியா? அல்லது ஐபிஎல் கட்டமைப்பை மேம்படுத்திய ஜெய் ஷாவா? என்ற கேள்விகள் தற்போது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

TAGGED:

LALIT MODI
JAY SHAH
INDIAN CRICKET
SANJEEV GOENKA
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.