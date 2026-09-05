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லா லிகா 2026 | ரியல் மாட்ரிட் அதிர்ச்சித் தோல்வி; எம்பாப்பேயின் பெனால்டி மிஸ்ஸால் வெற்றியை தட்டிப்பறித்த ரியல் பெட்டிஸ்!

இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில், ரியல் மாட்ரிட் அணி விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 3 வெற்றி மற்றும் ஒரு தோல்வி என 9 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

ரியல் மாட்ரிட் vs ரியல் பெட்டிஸ்
ரியல் மாட்ரிட் vs ரியல் பெட்டிஸ் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 10:44 AM IST

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ஹைதராபாத்: லா லிகா கால்பந்து தொடரின் லீக் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த ரியல் மாட்ரிட் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ரியல் பெட்டிஸ் அணியிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.

ஸ்பெயின் நாட்டின் கால்பந்து திருவிழா என்று அழைக்கப்படும் 'லா லிகா' (LALIGA) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், ரியல் மாட்ரிட் அணியை எதிர்த்து ரியல் பெட்டிஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. கார்டுஜா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

அதிலும் குறிப்பாக, முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணியின் டிஃபென்ஸும் பலமாக இருந்ததன் காரணமாக, அதனைத் தாண்டி எந்த அணியாலும் கோல்களைப் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. குறிப்பாக, பலம் வாய்ந்த ரியல் மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களால் கூட பெட்டிஸ் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்க்க திணறினர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டம் இரு அணிகளும் கோல் ஏதும் அடிக்காததால் சமநிலையில் முடிவடைந்தது.

தொடர்ந்து நடந்த இரண்டாவது பாதியிலும் இரு அணிகளும் கோலடிக்கக் கடுமையாகப் போராடின. இதனால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. பின்னர் ஆட்டத்தின் 81ஆவது நிமிடத்தில், பெட்டிஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ட்ராய் பாரட் ஒரு சிறப்பான கோலை அடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ரியல் பெட்டிஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

இதனையடுத்து ஆட்டத்தை சமன் செய்ய ரியல் மாட்ரிட் அணி பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 87ஆவது நிமிடத்தில் மாட்ரிட் அணியின் மாற்று வீரர் கார்லோஸ் ஆஸ்பி ஒரு அபாரமான 'பைசைக்கிள் கிக்' மூலம் கோலடித்து ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார். ஆனால், அந்த கோல் அடிக்கப்பட்டபோது மாட்ரிட் வீரர் ஆஃப்-சைடில் இருந்ததாக வி.ஏ.ஆர். (VAR) சோதனையில் தெரியவந்தது. இதனால், நடுவர் அந்த கோலை நிராகரித்தார்.

இதனால் பெரும் ஏமாற்றமடைந்த ரியல் மாட்ரிட் அணி, எஞ்சிய நேரத்திலும் கோலடிக்கக் கடுமையாக முயற்சித்தது. அதன்பின், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+4ஆவது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு ஆட்டத்தைச் சமன் செய்ய ஒரு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே இந்த பெனால்டி கிக்கை எடுத்தார்.

அந்த வாய்ப்பை எம்பாப்பே நிச்சயம் கோலாக மாற்றுவார் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த நிலையில், பெட்டிஸ் அணியின் கோல்கீப்பர் அல்வாரோ வல்லெஸ், எம்பாப்பேயின் ஷாட்டை அபாரமாகத் தடுத்து நிறுத்தித் தனது அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் பெட்டிஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ரியல் மாட்ரிட் அணியை வீழ்த்தி, த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

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இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியின் மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி நடப்பு சீசனில் தனது முதல் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில், ரியல் மாட்ரிட் அணி விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 3 வெற்றி மற்றும் ஒரு தோல்வி என 9 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் ரியல் பெட்டிஸ் அணி தங்களுடைய மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 9 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் 3ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

BETIS VS REAL MADRID
TROY PARROTT
KYLIAN MBAPPé
ரியல் மாட்ரிட்
LALIGA 2026

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