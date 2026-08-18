உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026: ஒற்றையரில் லக்ஷ்யா, உன்னதி அபார வெற்றி; இரட்டையரில் ஏமாற்றத்தைச் சந்தித்த இந்தியா!
மகளிர் மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளில் கவிப்பிரியா - சிம்ரன், ரோகன் - ருத்விகா மற்றும் அஷித் சூர்யா - அம்ருதா ஆகிய இந்திய ஜோடிகள் முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.
Published : August 18, 2026 at 7:40 PM IST
டெல்லி: உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இரண்டாம் நாளில் லக்ஷ்யா சென், உன்னதி ஹூடா மற்றும் திரீசா-காயத்ரி இணை அபார வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிவுள்ளனர்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் (BWF) உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நேற்று புதுடெல்லியில் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கியது. உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டங்களிலும், இந்திய நட்சத்திர வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, அபார வெற்றிகளுடன் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
போராடி வென்ற லக்ஷ்யா
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், ஆஸ்திரியாவின் காலின்ஸ் ஃபிலிமோனை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் முதல் செட்டில் சற்று தடுமாற்றத்தைச் சந்தித்த லக்ஷ்யா சென், 16-21 என்ற கணக்கில் அதை இழந்தார். அதன்பின் கம்பேக் அவர், இரண்டாவது செட்டை 21-8 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிப் பதிலடி கொடுத்தார்.
🇮🇳🏸 A wave of the racket at the home crowd and Lakshya Sen, eventually, gets the job done comfortably. He received a lot of support from the home fans!— BAI Media (@BAI_Media) August 18, 2026
Into the second round. ✅#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/bhgYv68zD0
வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி செட்டிலும் தனது முழு ஆதிக்கத்தைச் செலுத்திய லக்ஷ்யா, ஆஸ்திரிய வீரருக்கு எவ்வித வாய்ப்பும் தராமல் 21-4 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம், 16-21, 21-8, 21-4 என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரிய வீரரை வீழ்த்தி லக்ஷ்யா சென் அபார வெற்றி பெற்றதுடன், உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கும் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
உன்னதி ஹூடா அசத்தல்
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய இளம் வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா, மியான்மரின் தெட் துசாரை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றிக் கடுமையான சவாலை அளித்தனர். இதன் காரணமாக, முதல் செட் ஆட்டமே கூடுதல் புள்ளிகளுக்கான டை-பிரேக்கர் சுற்றுக்கு சென்றது. இருப்பினும், மிகுந்த கவனத்துடன் விளையாடிய உன்னதி, 22-20 என்ற கணக்கில் போராடி முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் தனது அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய உன்னதி ஹூடா, 21-16 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் தன்வசப்படுத்தினார். இதன் மூலம், 22-20, 21-16 என்ற நேர் செட்களில் மியான்மரின் தெட் துசாரை வீழ்த்தி அவர் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த அசத்தல் வெற்றியின் மூலம், உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அவர் சாதனை படைத்துள்ளார்.
Lai/Lai 🇨🇦 go up against home pair Kapoor/Gadde 🇮🇳.#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/wKfj0ZKqQX— BWF (@bwfmedia) August 18, 2026
திரீசா - காயத்ரி இணை வெற்றி
மகளிர் இரட்டையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் முன்னணி ஜோடியான திரீசா ஜாலி - காயத்ரி கோபிசந்த் இணை, அமெரிக்காவின் லாரன் லாம் - அலிசன் லீ இணையை எதிர்கொண்டது. ஆட்டத்தின் ஆரம்பம் முதலே முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய இணை, 21-15, 21-12 என்ற நேர் செட்களில் அமெரிக்க ஜோடியை எளிதில் வீழ்த்தி, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
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இந்தியாவிற்கு ஏமாற்றம்
அதேநேரம், இன்றைய நாளின் மற்ற போட்டிகள் இந்திய ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றமாக அமைந்தன. மகளிர் இரட்டையர் பிரிவின் மற்றொரு போட்டியில் கவிப்பிரியா - சிம்ரன் சிங்கி ஜோடி, பல்கேரியாவின் பலம் வாய்ந்த ஸ்டோவா சகோதரிகளிடம் 7-21, 14-21 என்ற கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவியது. அதேபோல், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் இந்தியாவிற்குப் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. ரோகன் கபூர் - ருத்விகா ஜோடி மற்றும் அஷித் சூர்யா - அம்ருதா ஜோடி ஆகிய இரண்டு இணைகளும் தங்களது முதல் சுற்றுப் போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து, ஏமாற்றத்துடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறின.