ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் 2026: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி லக்ஷயா சென் சாதனை

இன்று நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான சீன தைபேயின் லின் சுன் யி-யை எதிர்த்து லக்ஷயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

லக்ஷயா சென்
லக்ஷயா சென் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 3:34 PM IST

1 Min Read
பர்மிங்ஹாம்: இந்தியாவின் நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீரர் லக்ஷயா சென், ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் கனடா வீரர் விக்டர் லேயை வீழ்த்தி இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பு சீசன் பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், உலகின் 16ஆம் நிலை வீரரான கனடாவைச் சேர்ந்த விக்டர் லேவை எதிர்கொண்டார்.

சர்வதேச அரங்கில் இவ்விரு வீரர்களும் முதல் முறையாக நேருக்கு நேர் மோதியதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இதையடுத்து இந்த போட்டியின் முதல் சுற்றிலிருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்ஷயா சென் 21-16 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் இரு வீரர்களும் புள்ளிகளை கைப்பற்ற கடுமையாக போராடினர்.

இறுதியில் விக்டெர் 21-18 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை வென்றார். இதனால் ஆட்டத்தின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. இந்த செட்டில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய லக்ஷயா சென் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 21-15 என்ற கணக்கில் விக்கெட் லேவை வீழ்த்தி மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 21-16, 18-21, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் விக்டர் லேவை வீழ்த்தியதுடன், ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் இரண்டாவது முறையாக இத்தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டும் லக்ஷயா சென் இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து இன்று நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான சீன தைபேயின் லின் சுன் யி-யை எதிர்த்து லக்ஷயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இந்தப் போட்டியில் லக்ஷயா வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், பிரகாஷ் படுகோன் மற்றும் புல்லேலா கோபிசந்த் ஆகியோருக்குப் பிறகு ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் மூன்றாவது இந்தியர் என்ற சாதனையையும் படைப்பார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

