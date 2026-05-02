தாமஸ் கோப்பை 2026: அரையிறுதியில் லக்ஷயா சென்னுக்கு இடமில்லை; காரணம் என்ன?

தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான அரையிறுதி போட்டியானது இன்று இரவு நடைபெறவுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 3:55 PM IST

ஹைதராபாத்: தாமஸ் கோப்பை தொடரில் பிரான்ஸ் அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் விளையாடாதது ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஆடவருக்கான தாமஸ் கோப்பை மற்றும் மகளிருக்கான உபேர் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் டென்மார்க்கில் உள்ள ஹோர்சென்ஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது. தாமஸ் கோப்பை தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பெற்ற இந்திய அணி, அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், காலிறுதிச்சுற்றிக்கு முன்னேறியும் அசத்தி இருந்தது.

அதே சமயம் லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடித்த சீனா, இந்தியா (குரூப் ஏ), ஜப்பான், மலேசியா (குரூப் பி), சீன தைபே, டென்மார்க் (குரூப் சி), தாய்லாந்து, பிரான்ஸ் (குரூப் டி) ஆகிய அணிகள் கால்யிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன. அதேசமயம் 14 முறை சாம்பியனான இந்தோனேசியா அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக லீக் சுற்றுடன் வெளியேறியது.

இதனையடுத்து, நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் சீன தைபே அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி விளையாடியது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்தனர்.

இதன் காரணமாக இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் சீன தைபே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்நிலையில், பிரான்ஸ் அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில் விளையாடும் இந்திய வீரர்கள் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அதில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் இன்றைய போட்டியில் விளையாடவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக ஆயுஷ் ஷெட்டி முதல் ஒற்றையர் போட்டியில் களமிறங்குவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

அதேசமயம், மூத்த வீரர்களான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் எச்.எஸ். பிரணாய் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த ஒற்றையர் பிரிவு போட்டிகளில் விளையாடுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டங்ககளில் ஹரிஹரன் அம்சகருணன், எம்.ஆர்.அர்ஜூன் ஆகியோரும், சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஆகியோரும் விளையாடவுள்ளனர்.

இருப்பினும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென் ஏன் விளையாடவில்லை என்ற கேள்விகள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. முன்னதாக அவர் நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் சீன தைபே வீரரானா சௌ தியானை எதிர்கொண்டார். இவ்விரு வீரர்களுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது சுமார் 80 நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடித்திருந்தது.

இறுதியில் லக்ஷயா சென் 18-21, 22-20, 21-17 என்ற கணக்கில் சோவ் தியென் சென்-யை வீழ்த்தி இந்திய அணிக்கு முதல் புள்ளியைப் பெற்றுத்தந்தார். அவ்வாறு இருக்கையில் அரையிறுதி போன்ற முக்கிய ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென் இல்லாதது இந்திய ரசிகர்களை அதிர்ச்சியிலும், பெரும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இருப்பினும், நேற்றைய போட்டியின் காரணமாக, லக்ஷய சென்னின் உடற்சோர்வை குறைக்க அணி நிர்வாகம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதேசமயம், இந்திய அணி இப்போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் பட்சத்தில், அங்கு லக்ஷயா சென் நிச்சயம் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

போட்டி அட்டவணை

  • ஆயுஷ் ஷெட்டி vs கிறிஸ்டோ போபோவ்
  • சாத்விக்சாய்ராஜ் - சிராக் ஷெட்டி vs கிறிஸ்டோ போபோவ் - தோமா ஜூனியர் போபோவ்
  • எச்.எஸ். பிரணாய் vs தோமா ஜூனியர் போபோவ்
  • ஹரிஹரன் அம்சகருணன் - எம்.ஆர். அர்ஜுன் vs எலோய் ஆடம் - லியோ ரோஸி
  • கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் vs அலெக்ஸ் லானியர்

