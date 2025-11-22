ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி லக்ஷயா சென் சாதனை!

ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இன்று நடைபெறும் மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் யுஷி தனகாவை எதிர்த்து இந்தோனேசியாவின் லின் ஷுன் யி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

November 22, 2025

ஹைதராபாத்: இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்

சிட்னியில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் தைவானின் சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இருப்பினும் முதல் செட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சௌ தியென் 21-17 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி லக்ஷயா சென்னிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இறுதிப்போட்டியில் லக்ஷயா சென்

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் செட்டிற்கான ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென் கம்பேக் கொடுக்க, மறுபக்கம் சௌ தியெனும் முன்னிலையை தக்கவைக்க போராடினார். இதனால் இந்த செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் லக்ஷயா சென் 24-22 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை போராடி வென்றார்.

இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றும் வீரர் போட்டியை வெல்வார் என்பதால், இரு வீரர்களும் விட்டுகொடுக்காமல் போராடினர். இந்த செட்டில் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய லக்ஷயா சென் 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சௌ தியெனுக்கு அதிர்ச்சிக் கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் லக்ஷயா சென் 17-21, 24-22, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் சௌ தியெனை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளார். மேலும் அவர் இத்தொடரில் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

யுஷி தனகா - லின் ஷுன் யி

இன்று நடைபெறும் மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் யுஷி தனகாவை எதிர்த்து இந்தோனேசியாவின் லின் ஷுன் யி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதில் வெற்றி பெறும் வீரர் நாளை நடைபெறும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் லக்ஷயா சென்னை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்துவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மற்ற இந்திய வீரர்கள்

நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்களில் ஒற்றைய பிரிவில் ஆயுஷ் ஷெட்டி காலிறுதி சுற்றில் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார். அதேசமயம் மற்ற நட்சத்திர வீரர்களான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஹச்.எஸ்.பிரனாய் ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் தோவ்லியைத் தழுவினார்.

அதேசமயம் இரட்டைய பிரிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணை காலிறுதிவரை முன்னேறிய நிலையில், இந்தோனேசியாவின் ஃபஜர் அல்ஃபியன், முகமது ஷோஹிபுல் ஃபிக்ரி ஜோடிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்து அரையிறுது சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

