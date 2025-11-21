ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: அரையிறுதியில் லக்ஷயா! சாத்விக், சிராக் ஏமாற்றம்!

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி தோல்வியைத் தழுவினர்.

லக்ஷயா சென்
லக்ஷயா சென் (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 2:01 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஒற்றைய பிரிவில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

சிட்னியில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷயா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

முதல் செட் ஆட்டத்தில் இருவரும் சரிக்கு சமமாக மோதியதன் காரணமாக, இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் லக்ஷயா சென் 23-21 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை போராடி வென்று ஆயுஷ் ஷெட்டிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாவது செட் ஆட்டமும் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி நடைபெற்றது.

அரையிறுதியில் லக்ஷயா

இரண்டாவது செட்டின் முடிவில் லக்ஷயா சென் 21-11 என்ற கணக்கில் அதனை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 23-21, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் லக்ஷயா சென் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

அதே சமயம் இப்போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய ஆயுஷ் ஷெட்டி காலிறுதிச் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார். இதனையடுத்து நாளை மறுதினம் (நவ.23) நடைபெறும் அரையிறுதிப் போட்டியில் தைவானின் சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்த்து லக்ஷயா சென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் ஹச்.எஸ்.பிரனாய் 19-21, 10-21 என்ற கணக்கில் இந்தோனேசியாவின் அல்வி ஃபர்ஹானிடமும், மற்றொரு வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 20-22, 16-21 என்ற கணக்கில் ஜப்பானின் ஷோகோ ஒகாவாவிடமும் தோல்வியைத் தழுவி ஏமாற்றமளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மற்ற காலிறுதி ஆட்டங்கள்

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் தைவானின் லின் ஷுன் யி 21-17, 21-10 என்ற கணக்கில் ஜப்பானின் ஷோகோ ஓகாவாவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் தைவானின் தியென் - சென் 13-21, 23-21, 21-16 என்ற கணக்கில் இந்தோனேசியாவின் அல்வி ஃபர்ஹானை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இரட்டையர் பிரிவில் ஏமாற்றம்

இன்று நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவுக்கான காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணையானது, இந்தோனேசியாவின் ஃபஜர் அல்ஃபியன், முகமது ஷோஹிபுல் ஃபிக்ரி இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் முதல் செட்டை இந்தோனேசிய இணை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி இந்திய இணைக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர்.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்தோனேசிய இணை 21-15 என்ற கணக்கில் அதனையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் ஆட்டமுடிவில் இந்தோனேசிய இணை 21-19, 21-15 என்ற கணக்கில் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணையை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

