ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் 2026 | சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்த லக்ஷ்யா சென்; உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் வாய்ப்பு பிரகாசம்!
சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப் போட்டியில், ஜப்பானின் கோகி வதனாபேயை 13-21, 21-18, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி லக்ஷ்யா சென் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
Published : November 15, 2026 at 11:47 AM IST
ஹைதராபாத்: குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர் 500 தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
சர்வதேச பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் 'சூப்பர் 500' (BWF Super 500) அந்தஸ்து பெற்ற குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் ஜப்பான் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், ஜப்பானின் கோகி வதனாபேயை எதிர்கொண்டார்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், உள்ளூர் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் களமிறங்கிய வதனாபே ஆக்ரோஷமாக விளையாடி முதல் செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த லக்ஷ்யா சென் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன், 21-18 என்ற கணக்கில் போராடி ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார்.
Lakshya Sen 🇮🇳 goes for gold against Koki Watanabe 🇯🇵. #BWFWorldTour #KumamotoMasters2026 https://t.co/H8JONftZsj— BWF (@bwfmedia) November 15, 2026
இதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி செட்டில் இரு வீரர்களும் சமபலத்துடன் மோதினர். ஒரு கட்டத்தில் 5-5 எனச் சமநிலையில் இருந்த ஆட்டத்தில், லக்ஷ்யா சென் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தினார். மறுபக்கம் வதனாபேவும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, இந்தச் செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும், பரபரப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் தொற்றிக்கொண்டது.
இறுதியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட லக்ஷ்யா சென் 21-14 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். சுமார் 1 மணி நேரம் 4 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்தப் போட்டியின் முடிவில் லக்ஷ்யா சென் 13-21, 21-18, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் கோகி வதனாபேயை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர் 500 தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
முன்னதாக அரையிறுதியில் இந்தோனேசியாவின் அல்வி பர்ஹானை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையைப் படைத்திருந்த லக்ஷ்யா சென், இறுதிப் போட்டியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி குமாமோட்டோ மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார்.
🏆 GOLDEN GLORY! 🇮🇳✨ What a moment of pride! Lakshya Sen conquers the Kumamoto Masters Japan 2026, bringing home the championship with a sensational performance! 🔥 https://t.co/R6QmeACTvd— BAI Media (@BAI_Media) November 15, 2026
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சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஹைலோ ஓபன் சூப்பர் 500 பட்டத்தை வென்றிருந்த அவர், தற்போது தொடர்ந்து இரண்டாவது சூப்பர் 500 பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார். இந்த வெற்றியின் மூலம் லக்ஷ்யா சென், இந்த ஆண்டின் இறுதியில் சீனாவில் நடைபெறவுள்ள பிடபிள்யூஎஃப் உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் தொடருக்கும் நேரடியாகத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தியுள்ளார்.