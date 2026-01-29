ETV Bharat / sports

எனக்கு மரியாதையும் ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை - ஓய்வு குறித்து மௌனம் கலைத்த யுவராஜ் சிங்

முன்னாள் இந்திய ஆல் ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங், 2007 டி20 உலகக் கோப்பை, 2011 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரை இந்திய அணி வெல்வதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாகவும் இருந்தார்.

யுவராஜ் சிங்
யுவராஜ் சிங் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 7:29 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய அணியில் தனக்கு தேவையான ஆதரவும் மரியாதையும் கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்தினால் தான் ஓய்வை அறிவித்தேன் என்று முன்னாள் வீரர் யுவராஜ் சிங் கூறியுள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட்டின் மிகச் சிறந்த ஆல் ரவுண்டர் என்ற புகழுக்குச் சொந்தக்காரர் யுவராஜ் சிங். இந்திய அணிக்காக கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமான இவர், 40 டெஸ்ட், 304 ஒருநாள் மற்றும் 58 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 17 சதங்கள், 71 அரை சதங்கள் என 14ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்துள்ளார். இதுதவிர 2007 டி20 உலகக் கோப்பை, 2011 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரை இந்திய அணி வெல்வதற்கும் மிக முக்கிய காரணமாகவும் இருந்தார்.

அதிலும் குறிப்பாக 2007 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களை விளாசி சாதனை படைத்தார். மேலும் 2011 ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பேட்டிங்கில் மட்டுமல்லாமது பந்துவீச்சிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யுவராஜ் சிங் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்று அசத்தினார்.

பின்னர் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட யுவராஜ் சிங், 2019 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டார். இதனால் அவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்த நிலையில் ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, யுவராஜ் தனது ஓய்வுக்கான காரணத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

முன்னாள் டென்னிஸ் நட்சத்திரம் சானியா மிர்சாவுடன் ஒரு பாட்காஸ்டில் தனது ஓய்வு குறித்து பேசிய யுவராஜ் சிங், "இந்திய அணியில் எனக்கு தேவையான ஆதரவோ அல்லது மரியாதையோ கிடைக்கவில்லை. அதிலும் குறிப்பாக புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டு வந்து மீண்டும் நாட்டிற்காக விளையாடப் போராடிய போது, அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் அல்லது கேப்டனிடமிருந்து எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு, எனது விளையாட்டை என்னால் ரசிக்க முடியவில்லை. தேவையான ஆதரவும் மரியாதையும் கிடைக்கவில்லை என்று உணர ஆரம்பித்தேன். பின்னர் நான் ஏன் கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். நான் விரும்பியது கிடைக்காத போது, ​​நான் நிரூபிக்க எதுவும் இல்லை என்று உணர்ந்தேன்" என்றார்.

மேலும்,"2019 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை அணியில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது. அந்த வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைக்காதது பெரும் ஏமாற்றமாக இருந்தது. அது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற சரியான நேரம் என்று எண்ணினேன். அதுவரையிலும் மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் அழுத்தத்தை உணர்ந்த நான், ஓய்வை அறிவித்த பிறகு என்னுடைய இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பினேன்" என்று யுவராஜ் சிங் கூறினார்.

இந்த நிலையில், யுவராஜ் சிங் கூறிய கருத்தானது தற்சமயம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது.

யுவராஜ் சிங்
