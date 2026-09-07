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லா லிகா 2026 | லாமின் யமால் அதிரடியால் வாலென்சியாவை வீழ்த்தி பார்சிலோனா அபார வெற்றி!

நடப்பு சீசனில் பார்சிலோனா அணி விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் தொடர் வெற்றிகளைப் பெற்று, 12 புள்ளிகளுடன் தற்போதைய லா லிகா புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

பார்சிலோனா vs வாலென்சியா
பார்சிலோனா vs வாலென்சியா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 10:03 AM IST

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ஹைதராபாத்: லா லிகா கால்பந்து தொடரின் லீக் போட்டியில், வாலென்சியா அணியை 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பார்சிலோனா அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஸ்பெயின் நாட்டின் கால்பந்து திருவிழா என்று அழைக்கப்படும் 'லா லிகா' (LALIGA) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த பார்சிலோனா அணி, வாலென்சியா அணியை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே பார்சிலோனா அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

அதன்படி, ஆட்டத்தின் 6ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமால் பார்சிலோனா அணிக்காக முதல் கோலைப்பதிவு செய்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 22ஆவது நிமிடத்தில் ஃபெர்மின் லோபஸ் கோலடித்தார். அதேசமயம், மறுபக்கம் கோலடிக்கக் கடுமையாக முயற்சித்த வாலென்சியா அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து, முதற்பாதி ஆட்டத்தில் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் முதற்பாதி ஆட்ட முடிவில் பார்சிலோனா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பார்சிலோனா அணியின் கையே ஓங்கியிருந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 50ஆவது நிமிடத்தில் ரஃபின்ஹாவும், 79ஆவது நிமிடத்தில் பெத்ரியும் கோலடித்து அசத்தினர். இறுதியில் ஆட்டத்தின் 84ஆவது நிமிடத்தில் லாமின் யமால் மீண்டும் ஒரு கோலை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்தார்.

அதேசமயம், வாலென்சியா அணி எவ்வளவோ போராடியும் அவர்களால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பார்சிலோனா அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் வாலென்சியா அணியை வீழ்த்தி, அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு லா லிகா தொடரில் பார்சிலோனா அணி தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது.

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அதன்படி, நடப்பு சீசனில் பார்சிலோனா அணி விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் தொடர் வெற்றிகளைப் பெற்று, 12 புள்ளிகளுடன் தற்போதைய லா லிகா புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதேசமயம், இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக வாலென்சியா அணி இந்தச் சீசனில் தனது மூன்றாவது தோல்வியைத் தழுவி, புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

LAMINE YAMAL
லா லிகா 2026
லாமின் யமால்
பார்சிலோனா VS வாலென்சியா
LA LIGA 2026

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