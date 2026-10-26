லா லிகா 2026 எல் கிளாசிகோ| எம்பாப்பே இரட்டை கோல்: பார்சிலோனாவை வீழ்த்தி ரியல் மாட்ரிட் அபார வெற்றி!
பார்சிலோனா அணிக்கு எதிரான எல் கிளாசிகோ ஆட்டத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே இரண்டு கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
Published : October 26, 2026 at 2:07 PM IST
ஹைதராபாத்: லா லிகா தொடரின் எல் கிளாசிகோ ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ரியல் மாட்ரிட் அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஸ்பெயினின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடரான லா லிகா தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த 'எல் கிளாசிகோ' என்றழைக்கப்படும் பார்சிலோனா - ரியல் மாட்ரிட் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி இன்று பார்சிலோனாவில் உள்ள கேம்ப் நௌ மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தின. இதனால் முதல் கோலை எந்த அணி அடிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. அச்சமயத்தில் ஆட்டத்தின் 41ஆவது நிமிடத்தில், பார்சிலோனா வீரர் ஜெரார்ட் மார்ட்டின் பந்தை தடுத்தபோது, அதனை லாவகரமாக எதிர்கொண்ட மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே, கோலடித்து அசத்தினார்.
FT: #ELCLÁSICO 1-2 🤍Real Madrid breaks the spell. #LALIGAEASPORTS https://t.co/c1oSld1Ruk— LALIGA English (@LaLigaEN) October 25, 2026
அதே சமயம் முதல் பாதியின் இறுதிவரை போராடிய பார்சிலோனா அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியில் கம்பேக் கொடுத்த பார்சிலோனா அணி, அடுத்தடுத்து கோலடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியது.
அதன் பலனாக ஆட்டத்தின் 61ஆவது நிமிடத்தில் பார்சிலோனா அணியின் ரஃபின்ஹா கோலடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தார். அதன்பின் இரு அணிகளும் தங்களது தடுப்பாட்டத்தை வலுப்படுத்த, இப்போட்டியானது டிராவை நோக்கி நகர்வது போல் தோன்றியது. ஆனால் ஆட்டத்தின் இறுதி நேரத்தில் மீண்டும் ஆக்ரோஷமாக விளையாடிய ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு, 87ஆவது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே மீண்டும் ஒரு கோலைப் பதிவு செய்து வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
இந்த கோல் ரியல் மாட்ரிட் கிளப்பிற்காக எம்பாப்பே அடித்த 100ஆவது கோலாகவும் அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மறுபுறம் இறுதிவரை போராடிய பார்சிலோனா அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பார்சிலோனா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
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இந்த வெற்றியின் மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி இத்தொடரில் தங்களுடைய 8-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 24 புள்ளிகளைப் பெற்றுப் பட்டியலின் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபுறம் தோல்வியைத் தழுவிய பார்சிலோனா அணி 27 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து முதலிடத்திலும், அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணி 25 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் நீடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.