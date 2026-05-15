ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: எம்பாப்பே தலைமையில் பிரான்ஸ் அணி அறிவிப்பு
கிலியன் எம்பாப்பே தலைமையிலான பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை கால்பந்து அணியில் முன்னணி வீரர் எடுவர்டோ காமவிங்கா நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 15, 2026 at 4:55 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட பிரான்ஸ் அணியை அந்நாட்டு கால்பந்து கூட்டமைப்பு இன்று அறிவித்துள்ளது.
ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கடனா மற்றும் மெக்ஸிகோ நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இநிந்லையில், எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட பிரான்ஸ் அணியை அந்நாட்டு கால்பந்து கூட்டமைப்பு இன்று அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பிரான்ஸ் அணியின் கேப்டனாக கிலியன் எம்பாப்பே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் நட்சத்திர வீரரும், ரியல் மாட்ரிட் அணியின் மிட்ஃபீல்டருமான எடுவர்டோ காமவிங்கா அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் பிரான்ஸ் அணி இறுதிப் போட்டிவரை முன்னேறியதற்கு காமவிங்க முக்கிய பங்காற்றி இருந்தார். ஆனால் தற்சமயம் அவரது ஃபார்ம் பெரிதளவில் இல்லாத காரணத்தால் ரியல் மேட்ரிட் அணியில் இருந்தும் ஓரங்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் பிரான்ஸ் உலகக் கோப்பை அணியிலும் தனது இடத்தை இழந்துள்ளார்.
அதேசமயம் காயம் காரணமாக ஹியூகோ எகிடிகே உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகிய நிலையில், அவருக்கு பதிலாக ஜீன் பிலிப் மேட்டடா பிரான்ஸ் அணியில் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார். மெலும் மைக் மைக்னான், வில்லியம் சலிபா, உஸ்மாமே டெம்பேலே, மைக்கேல் ஒலிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அணியில் தங்களின் இடங்களை தக்கவைத்துள்ளனர்.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பிரான்ஸ் அணி விளையாடும் போட்டிகள் அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் நகரில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கு முன்னதாக பிரான்ஸ் அணியானது ஐவரி கோஸ்ட் மற்றும் நார்த்தன் அயர்லாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு எதிராக பயிற்சி போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து குரூப் 1-ல் இடம் பிடித்துள்ள பிரான்ஸ் அணி தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் செனகல் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இந்த போட்டி ஜூன் 16ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜூன் 22ஆம் தேதி தங்களின் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் ஈராக் அணியையும், ஜூன் 26ஆம் தேதி நடைபெறும் லீக் போட்டியின் நார்வே அணியையும் பிரான்ஸ் எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளே அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்பதால், குரூப் 1-ல் எந்தெந்த அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.
பிரான்ஸ் அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: ராபின் ரிசர், மைக் மைக்னான், பிரைஸ் சாம்பா
- டிஃபெண்டர்கள்: மாக்சென்ஸ் லாக்ரோயிக்ஸ், மாலோ கஸ்டோ, ஜூல்ஸ் கவுண்டே, தயோட் உபமேகானோ, லூகாஸ் டிக்னே, லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ், இப்ராஹிமா கோனேட், வில்லியம் சலிபா, தியோ ஹெர்னாண்டஸ்
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: அட்ரியன் ராபியட், ஆரேலியன் சுவாமேனி, என்'கோலோ காண்டே. மனு கோன், வாரன் ஜைர்-எமெரி
- ஃபார்வேர்ட்ஸ்: உஸ்மான் டெம்பேலே, ஜீன்-பிலிப் மேட்டடா , மார்கஸ் துரம், பிராட்லி பார்கோலா, ராயன் செர்கி, மேக்னஸ் அக்லியோச், டிசையர் டூயே, கிலியன் எம்பாப்பே, மைக்கேல் ஒலிஸ்