வைபவ் சூர்யவன்ஷியை வம்பிழுத்த கைல் ஜேமிசன் - நடவடிக்கை எடுத்து ஐபிஎல் நிர்வாகம் அதிரடி
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வீரர் கைல் ஜேமிசன் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு ஐபிஎல் நிர்வாகத்தின் அபராதத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : May 2, 2026 at 3:35 PM IST
ஹைதராபாத்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கைல் ஜேமிசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 225 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ரியான் பராக் 90 ரன்களையும், டோனவன் ஃபெரீரா 47 ரன்களையும் சேர்த்தனர். டெல்லி அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் பதும் நிசங்கா 62 ரன்களையும், கேஎல் ராகுல் 75 ரன்களையும், நிதிஷ் ரானா 33 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். இறுதியில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 18 ரன்களையும், அஷுதோஷ் சர்மா 25 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் டெல்லி அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய நான்காவது வெற்றியை பதிவு செய்து 8 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் 6ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேஎல் ராகுல் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
The celebration of Kyle Jamieson after dismissing Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/s6Otq9Uu0X— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 1, 2026
இந்நிலையில் இப்போட்டியின் போது நடத்தை விதிகளை மீறியதாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வீரர் கைல் ஜேமிசனுக்கு ஐபிஎல் நிர்வாகம் அபராதம் விதித்துள்ளது. அதன்படி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியின் போது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை ஆட்டமிழக்கச் செய்ததை ஆக்ரோஷமாக கொண்டாடியதற்காக, கைல் ஜேமிசனுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் அபராதமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஏனெனில் ஐபிஎல் விதி எண் 2.5ன் படி, ஒரு வீரர் ஆட்டமிழந்த பிறகு, அவரை ஆத்திரமூட்டும் வகையில் சைகை காட்டுவது அல்லது வார்த்தைகளால் வம்பிழுப்பது ஆகியவை குற்றமாகும். இதன் காரணமாகவே கைல் ஜேமிசனுக்கு ஐபிஎல் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கை விடுத்ததுடன், டிமெரிட் புள்ளியையும் வழங்கியுள்ளது. அதேசமயம் கைல் ஜேமிசனும் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு அபராதத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.