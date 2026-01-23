ஒருநாள் போட்டி: இலங்கையிடம் போராடி வீழ்ந்தது இங்கிலாந்து
முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த துனித் வெல்லாலகே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : January 23, 2026 at 10:52 AM IST
கொழும்பு: இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது.
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு பதும் நிஷங்கா - கமில் மிஷாரா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 50 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், பதும் நிஷங்கா 21 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 27 ரன்களை எடுத்த கையோடு கமில் மிஷாராவும் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய குசால் மெண்டிஸ் பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
Dropping in with some heavy metal! 🪂🏆— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) January 22, 2026
The ICC T20 World Cup Trophy has officially made its grand entrance at RPICS.#ICCTrophyTour #T20WorldCup #SriLankaCricket pic.twitter.com/M9nHKAQOgS
அதேசமயம் மறுமுனையில் விளையாடிய தனஞ்செயா டி சில்வா, சரித் அசலங்கா உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களுக்கு நடையை கட்டினர். பின்னர் மெண்டிஸுடன் இணைந்த ஜனித் லியானகேவும் சிறப்பாக செயல்பட அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது. இதில் குசால் மெண்டிஸ் தனது அரைசத்தை பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் அரைசதத்தை நெருங்கிய லியானகே 46 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த குசால் மெண்டிஸ் 11 பவுண்டரிகளுடன் 93 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 271 ரன்களைச் சேர்த்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஆதில் ரஷித் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
Two half-centuries in two balls for England 🏴— England Cricket (@englandcricket) January 22, 2026
2️⃣4️⃣.5️⃣ Joe Root 50* (72)
2️⃣4️⃣.6️⃣ Ben Duckett 50* (67)
Good work out there, boys 👊 pic.twitter.com/Dg95jawqbT
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் ஜாக் கிரௌலி 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பென் டக்கெட் மற்றும் ஜோ ரூட் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டதுடன், ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பூர்த்தி செய்தனர்.
அதன்பின் 62 ரன்களில் பென் டக்கெட் விக்கெட்டை இழக்க, 61 ரன்களில் ஜோ ரூட்டும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜேக்கப் பெத்தெல் 15 ரன்களிலும், கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் 6 ரன்களிலும், ஜோஸ் பட்லர் 19 ரன்களிலும், சாம் கரண் 5 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் ரெஹான் அஹ்மத் 27 ரன்களும், ஜேமி ஓவர்டன் 34 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
1️⃣-0️⃣ UP! 🇱🇰💪— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) January 22, 2026
Sri Lanka start the series on a high with a 19-run win against England!#SLvENG #SriLankaCricket #SriLanka #CricketNation pic.twitter.com/e9nVqfTzIi
இதையும் படிங்க
இதனால் இங்கிலாந்து அணி 49.2 ஓவர்களில் 252 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இலங்கை அணி தரப்பில் பிரமோத் மதுஷன் 3 விக்கெட்டுகளையும், துனித் வெல்லாலகே, ஜெஃப்ரி வண்டர்சே ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இலங்கை அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.