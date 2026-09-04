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இங்கிலாந்து டி20 தொடரிலிருந்து குசல் மெண்டிஸ், பெர்னாண்டோ விலகல் - புதிய கேப்டனாக சரித் அசலங்கா நியமனம்!

குசல் மெண்டிஸ் இங்கிலாந்து தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து அவருக்குப் பதிலாக, இலங்கை டி20 அணியின் கேப்டனாக சரித் அசலங்கா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை அணி
இலங்கை அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 3:00 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து இலங்கை அணியின் கேப்டன் குசல் மெண்டிஸ் மற்றும் பினுர பெர்னாண்டோ ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.

இலங்கை அணி இம்மாதம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து தலா 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கவுள்ளது. மேற்கொண்டு இத்தொடருக்கான இலங்கை அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் அறிவித்தது.

இதில் இலங்கை அணியின் புதிய கேப்டனாக குசால் மெண்டிஸ் நியமிக்கப்பட்டார். முன்னதாக சரித் அசலங்கா இலங்கை அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்தார். ஆனால் தொடர் தோல்விகள் காரணமாக அவர் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், இலங்கை அணியின் புதிய கேப்டனாக குசால் மெண்டிஸ் நியமிக்கப்பட்டார். இதனையடுத்து இலங்கை அணி இந்த தொடருக்காக தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது.

இந்நிலையில், காயம் காரணமாக இலங்கை அணி கேப்டன் குசல் மெண்டிஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பினுர பெர்னாண்டோ ஆகியோர் இங்கிலாந்து டி20 தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர். முன்னதாக லங்கா பிரீமியர் லீக் (LPL) தொடரின் போது குசல் மெண்டிஸ் மற்றும் பினுரா பெர்னாண்டோ காயத்தைச் சந்தித்தார். அதன் காரணமாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலும் குசால் மெண்டிஸ் விளையாடவில்லை.

தற்சமயம் காயத்தில் இருந்து அவர் முழுமையாக குணமடையாததன் காரணத்தால், இங்கிலாந்து டி20 தொடரில் இருந்தும் விலகியுள்ளார். குசல் மெண்டிஸ் தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து அவருக்குப் பதிலாக, இலங்கை டி20 அணியின் கேப்டனாக சரித் அசலங்கா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியமும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிசெய்துள்ளது.

மேற்கொண்டு, தற்போது விலகியுள்ள இந்த இரு வீரர்களுக்கும் மாற்றாக பவன் ரத்நாயக்க மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் தில்ஷன் மதுஷங்க ஆகியோர் இலங்கை டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். டாப்-ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் பவன் ரத்நாயக்க இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 140.41 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 271 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். தில்ஷன் மதுஷங்க 20 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 20 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இலங்கை டி20 அணி: சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), பதும் நிஷங்க, கமில் மிஷார, லஹிரு உதாரா, கமிந்து மெண்டிஸ், ஜனித் லியனாகே, தசுன் ஷனகா, துனித் வெல்லாலகே, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஷ் தீக்ஷன, தரிந்து ரத்நாயக்க, துஷ்மந்த சமீர, ஈஷான் மலிங்க, நுவான் துஷார, பவன் ரத்நாயக்க, தில்ஷன் மதுஷங்கா.

TAGGED:

KUSAL MENDIS
BINURA FERNANDO
CHARITH ASALANKA
இலங்கை அணி
ENGLAND VS SRI LANKA

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