ஐபிஎல் 2026: காயம் என்று கூறிவிட்டு வேறு தொடரில் விளையாடுவதா? சாம் கரனை சாடிய சங்கக்காரா
காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகிய வீரர் வேறொரு தொடரில் விளையாடுவதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தலைமை பயிற்சியாளர் குமார் சங்கக்காரா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : May 30, 2026 at 1:15 PM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் சாம் கரன் பங்கேற்காதது குறித்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் குமார் சங்கக்காரா தனது ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில், ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப் போட்டி நாளை அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
முன்னதாக நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் அணி 215 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்த நிலையில், குஜராத் அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி அபார வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.
இந்த தோல்வி காரணமாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மீண்டும் ஒரு முறை கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளது. அணியின் தோல்விக்கு பேட்டிங்கில் போதிய ரன்களை சேர்க்காதது, பந்துவீச்சில் ரன்களை கட்டுப்படுத்த தவறியதுமே காரணம் என்ற விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் தான் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் குமார் சங்கக்காரா சில வீரர்கள் குறித்து அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
🗣️ " we were told sam curran had a season-ending injury, but later i saw him playing for surrey. that was disappointing." — kumar sangakkara
அதிலும், இந்த ஐபிஎல் சீசன் முழுவதும் வீரர்களின் காயம் காரணமாக ஏற்பட்ட பின்னடைவுகளால் தங்களுக்குப் பல இடையூறுகள் ஏற்பட்டதாக சங்கக்காரா கூறியுள்ளார். மேலும் இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் சாம் கரன் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், சொந்த நாட்டில் நடைபெறும் உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்று விளையாடியதை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய சங்கக்காரா, "சாம் கரனுக்கு சீசன் முழுவதும் விளையாட முடியாத அளவுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக எங்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் உள்ளூர் தொடர் ஒன்றில் சர்ரே அணிக்காக விளையாடுவதை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. மேலும் அவரால் இந்த சீசனில் விளையாட முடியாது என்ற காரணத்தினால் மட்டுமே நாங்கள் ஷனகாவை ஒப்பந்தம் செய்தோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சாம் கரன் காயம் காரணமாக விலகியதாகக் கூறினாலும், தற்போது அவர் வேறொரு தொடரில் விளையாடி வருகிறார். ஏற்கனவே இதுபோன்ற விஷயங்களில் பிசிசிஐ சில கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. வீரர்களின் காயம் மற்றும் அதன் தீவிரத் தன்மை குறித்து எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால், காயம் காரணமாக ஒரு தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர், அதே நேரத்தில் வேறொரு தொடரில் விளையாடுவதை எப்படி எடுத்துக் கொள்வது என்று தெரியவில்லை" என்று சாடியுள்ளார்.
இந்த சீசனுக்கு முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடனான டிரேடிங் மூலம் சஞ்சு சாம்சனுக்குப் பதிலாக சாம் கரன் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகிய இருவரையும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது. ஆனால் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே, காயம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகும் முடிவை சாம் கரண் எடுத்தார். அதன் பின்னரே ராஜஸ்தான் அணி இலங்கை ஆல்-ரவுண்டர் தசுன் ஷனகாவை மாற்று வீரரா ஒப்பந்தம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.