ஐபிஎல் 2026: காயம் காரணமாக விலகிய வீரர்கள்: மாற்று வீரர்களை அறிவித்த சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி
சிஎஸ்கே அணி கலீல் அஹ்மதிற்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவையும், ஆர்சிபி அணி நுவான் துஷாராவுக்கு பதிலாக ரிச்சர்ட் கிளீசனையும் மாற்று வீரர்களாக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.
Published : May 15, 2026 at 5:33 PM IST
ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் தங்களது காயமடைந்த வீரர்களுக்குப் பதிலாகப் புதிய மாற்று வீரர்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன
ஐபிஎல் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் ரஜத் படிதார் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 12 போட்டிகளில் 8 விக்கெட்டுகளுடன் 16 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேபோல் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, விளையாடிய 11 லீக் போட்டிகளில் 6 வெற்றி, 5 தோல்விகளைச் சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது.
இதில் ஆர்சிபி அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவது ஏறத்தாழ உறுதியாகியுள்ள நிலையில், சிஎஸ்கே அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வென்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற நிலையில் உள்ளது. இதனையடுத்து சிஎஸ்கே அணி இன்று நடைபெற இருக்கும் முக்கியமான லீக் போட்டில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. லக்னோவில் நடைபெறவுள்ள இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு ஆகிய இரு அணிகளும் தங்களது காயமடைந்த வீரர்களுக்குப் பதிலாகப் புதிய மாற்று வீரர்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன. அதன்படி, சிஎஸ்கே அணியின் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அஹ்மத் காயம் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகினார்.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 15, 2026
Kuldip Yadav is Yellove!
A new warrior joins the pride! 💛🦁
Note: Kuldip Yadav replaces Khaleel Ahmed, who was ruled out due to injury.#WhistlePodu pic.twitter.com/XCe6esUKKe
இதையடுத்து சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அவருக்கான மாற்று வீரரைத் தேடி வந்த நிலையில், டெல்லியைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளரான குல்தீப் யாதவை ரூ.30 லட்சத்திற்கு சிஎஸ்கே அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. முன்னதாக இவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக 3 ஐபிஎல் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் அதில் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் காயம் காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய லீக் போட்டிகளில் இருந்து விலகி இருந்தார். இதையடுத்து ஜேமி ஓவர்டனுகு பதிலாக தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டியான் ஃபொரெஸ்டரை ரூ. 75 லட்சத்திற்கு சிஎஸ்கே ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுபக்கம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் இடம் பிடித்திருந்த இலங்கையைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் நுவான் துஷாரா காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகினார். இந்நிலையில் அவருக்கு பதிலாக இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரிச்சர்ட் கிளீசனை ரூ.1.6 கோடிக்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 15, 2026
The English Speedster joins the Royal Challengers Bengaluru for the remainder of the #TATAIPL 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ season, replacing Nuwan Thushara. ⚡❤️
Welcome, Richard! Time to wear the badge and #PlayBold. ❤️🔥 pic.twitter.com/VMmrNOm8mL
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, டியான் ஃபொரெஸ்டர், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், குல்தீப் யாதவ்*, முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், பில் சால்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, குர்னால் பாண்டியா, ஸ்வப்னில் சிங், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார், ரிச்சர்ட் க்ளீசன்*, ரசிக் சலாம், அபிநந்தன் சிங், சுயாஷ் சர்மா, வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜேக்கப் டஃபி, சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், கனிஷ்க் சௌஹான், விஹான் மல்ஹோத்ரா.