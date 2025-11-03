இந்திய டி20 அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட குல்தீப் யாதவ் - காரணம் என்ன?

ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நவம்பர் 6 ஆம் தேதி கோல்ட் கோஸ்டில் நடைபெற இருக்கிறது.

Published : November 3, 2025 at 3:43 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து இந்திய அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் விடுவிக்கப்படுவதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித்துள்ளது.

இந்திய அணி தற்சமயம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்போது வரையிலும் மூன்று போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்துள்ளன. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நவம்பர் 6 ஆம் தேதி கோல்ட் கோஸ்டில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்பதால் இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக, இந்திய டி20 அணியில் இருந்து நட்சத்தில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாகவும் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தற்போது நடைபெற்று ஆஸ்திரேலிய டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து குல்தீப் யாதவ் விடுவிக்கப்படுகிறார். எதிர்வரும் தென்னாப்பிரிக்க தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் குல்தீப் யாதவ், இந்திய ஏ அணியில் இணைந்து விளையாடவுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் தென்னாப்பிரிக்க ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவார்" என்று கூறியுள்ளது.

முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 6ஆம் தேதி பெங்களூருவில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணியில் தான் தற்சமயம் குல்தீப் யாதவ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஏனெனில் இந்த மாத இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியானது இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதலும், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா டி20அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா, சஞ்சு சாம்சன், ரின்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர்.

இந்திய ஏ அணி: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், துருவ் ஜூரல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் பாடிக்கல், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஹர்ஷ் துபே, தனுஷ் கோட்டியன், மானவ் சுதர், கலீல் அகமது, குர்னூர் பிரார், அபிமன்யு ஈஸ்வரன், பிரசித் கிருஷ்ணா, முகமது சிராஜ், ஆகாஷ் தீப், குல்தீப் யாதவ்

