குயின்டன் டி காக் அபார சதம்! இந்தியாவுக்கு 271 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது தென்னாப்பிரிக்கா!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் குல்தீப் யாதவ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட்டுகளைவீழ்த்தினர்.
Published : December 6, 2025 at 5:20 PM IST
விசாகப்பட்டினம்: இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 271 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி விசாகப்பட்டிணத்தில் இன்று நடைபெற்றது. விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் நீக்கப்பட்டு, திலக் வர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு குயின்டன் டி காக் மற்றும் ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ரிக்கெல்டன் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் டி காக்குடன் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் டெம்பா பவுமா பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினார்.
Quinton de Kock storms to a spectacular century in Visakhapatnam 🔥— ICC (@ICC) December 6, 2025
📸: @ProteasMenCSA #INDvSA 📝: https://t.co/jWkcWxZyVF pic.twitter.com/ZvOdnPpnGl
இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 113 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், டெம்பா பவுமா 48 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே 24 ரன்களிலும், கடந்த ஆட்டத்தில் சதம் விளாசிய ஐடன் மார்க்ரம் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதேசமயம் மறுமுனையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டி காக் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 23ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
Dewald Brevis ✅— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Marco Jansen ✅
Two in an over for Kuldeep Yadav!
South Africa 7⃣ Down
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/aQTLqgmGVb
அதன்பின் 8 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 106 ரன்களைச் சேர்த்து டி காக் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய டெவால்ட் பிரேவிஸ் - மார்கோ ஜான்சன் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், பிரேவிஸ் 29 ரன்களுக்கும், ஜான்சன் 17 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் பெரிதளவில் சோபிக்க தவற, தென்னாப்பிரிக்க அணி 47.5 ஓவர்களில் 270 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 271 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.
🚨 Change of Innings 🚨#TheProteas Men are bowled out in their innings for 270 after 47.5 overs. 🇿🇦🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 6, 2025
All attention now shifts to the defence as our bowlers set out to protect the total in this exciting decider. 🏟️ pic.twitter.com/F5ngR3thML
பிளேயிங் லெவன்
தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ், ஓட்னியல் பார்ட்மேன், லுங்கி இங்கிடி
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா, கே.எல்.ராகுல்(கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா