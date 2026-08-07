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கொரிய மாஸ்டர்ஸ் 2026: அரையிறுதியில் மோதும் அஷ்மிதா - ரக்ஷிதா; பதக்கம் உறுதி!

கொரிய மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் அஷ்மிதா சலிஹா மற்றும் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ ராம்ராஜ் ஆகியோர் நாளை (ஆகஸ்ட் 8) நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

ரக்ஷிதா ராம்ராஜ்
ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 7:11 PM IST

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ஹைதராபாத்: கொரிய மாஸ்டர்ஸ் 2026 பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் அஷ்மிதா சலிஹா மற்றும் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் ஆகியோர் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளனர்.

தென் கொரியாவின் அசன் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் கொரிய மாஸ்டர்ஸ் 2026 பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் இன்று காலிறுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த தன்வி சர்மா, அஷ்மிதா சலிஹா மற்றும் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் ஆகிய மூன்று வீராங்கனைகள் களமிறங்கி விளையாடினர்.

அஷ்மிதா த்ரில் வெற்றி

அந்த வகையில், காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை அஷ்மிதா சலிஹா, ஜப்பானின் ஹினா அகேச்சியை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜப்பானிய வீராங்கனை, 22-20 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார். அதன்பின் பலமான கம்பேக் கொடுத்த அஷ்மிதா, இரண்டாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் காரணமாக, போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. இறுதிச் செட்டிலும் அபாரமாக விளையாடிய அஷ்மிதா, 21-19 என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அஷ்மிதா சலிஹா 20-22, 21-15, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பானிய வீராங்கனையை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் கொரிய மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அஷ்மிதா அசத்தியுள்ளார்.

தன்வி சர்மாவை வீழ்த்திய ரக்ஷிதா

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகளான தன்வி சர்மா மற்றும் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ ராம்ராஜ் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதினர். இந்திய வீராங்கனைகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நேருக்கு நேர் மோதும் போட்டி என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது. ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை தன்வி சர்மா 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதேசமயம், இரண்டாவது செட்டை ரக்ஷிதா 21-19 என்ற கணக்கில் வென்று பதிலடி கொடுத்தார்.

இதனால், இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. தொடர்ந்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட்டிலும் அபாரமாக விளையாடிய ரக்ஷிதா 21-18 என்ற கணக்கில் வென்று தன்விக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ ராம்ராஜ் 18-21, 21-19, 21-18 என்ற செட் கணக்கில் தன்வி சர்மாவை வீழ்த்தியதுடன், அரையிறுதிக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார்.

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இதையடுத்து நாளை (ஆகஸ்ட் 8) நடைபெறவுள்ள மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் அஷ்மிதா சலிஹா மற்றும் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ ராம்ராஜ் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர். அரையிறுதியில் இரு இந்திய வீராங்கனைகள் மோதிக்கொள்வதால், இந்தத் தொடரில் இந்தியாவுக்கு குறைந்தபட்சம் வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைப்பது இப்போதே உறுதியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KOREA MASTERS 2026
ASHMITA CHALIHA
RAKSHITHA SRI RAMRAJ
கொரிய மாஸ்டர்ஸ் 2026
ASHMITA VS RAKSHITHA

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