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கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026: மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியா ஆதிக்கம்; ஸ்ரீகாந்த், ஜார்ஜ் அதிர்ச்சித் தோல்வி!

இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், கிரண் ஜார்ஜ் உட்பட இத்தொடரில் பங்கேற்ற அனைத்து இந்திய வீரர்களும் முதல் சுற்றிலேயே அடுத்தடுத்து தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேறியுள்ளனர்.

தன்வி சர்மா
தன்வி சர்மா (கோப்புப்படம்) (BWF)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 8:19 PM IST

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ஹைதராபாத்: கொரியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் தன்வி சர்மா, ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், அன்மோல் கர்ப், மான்சி சிங் மற்றும் இஷாராணி பருவா ஆகியோர் தங்களது முதல் சுற்று போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

தென் கொரியாவின் ஆசான் நகரில் கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026 பேட்மிண்டன் தொடர் விறுவிருப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய இளம் வீராங்கனைகள் தங்களது அபார ஆட்டத்தால் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ள நிலையில், ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், கிரண் ஜார்ஜ் உள்ளிட்டோர் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியடைந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளனர்.

மகளிர் பிரிவு ஆதிக்கம்

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டங்களில் இந்திய வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். சமீபத்தில் தைபே ஓபன் பட்டம் வென்ற இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை தன்வி சர்மா தனது முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் சீனாவின் யுவான் ஆன் கியை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தன்வி 21-16, 21-15 என்ற நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில், இந்தியாவின் அன்மோல் கர்ப், ஹாங்காங்கின் லோ சின் யானை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட்டை அன்மோல் இழந்த நிலையில், அபாரமான கம்பேக்கை கொடுத்த அவர் அடுத்த இரு செட்களைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் அன்மோல் கர்ப் 16-21, 21-17, 21-12 என்ற கணக்கில் லோ சின் யானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், அடுத்த சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தினார்.

இது தவிர, இந்தியாவைச் சேர்ந்த இஷாராணி பருவா 21-18, 15-21, 21-07 என்ற கணக்கில் தென் கொரியாவின் லீ சோ யி-யையும், அஷ்மிதா சாலிஹா 22-20, 21-19 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜப்பானின் ஹிராமோட்டோவையும், ஸ்ரேயான்ஷி வாலிஷெட்டி 21-15, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தைவானின் பாய் யு போவையும், ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் 22-24, 21-12, 21-13 என்ற கணக்கில் தென் கொரிய வீராங்கனையையும் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

ஆடவர் பிரிவு ஏமாற்றம்

ஒரு பக்கம் மகளிர் பிரிவு ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில், மறுபக்கம் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவுக்குப் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனெனில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 20-22, 21-14, 12-21 என்ற செட்களில் இஸ்ரேலின் டேனியல் துபோவென்கோவிடம் போராடித் தோல்வியைத் தழுவினார். இதன் காரணமாக அவர் இத்தொடரின் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்தார்.

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தொடர்ந்து மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான கிரண் ஜார்ஜ், தென் கொரியாவின் பார்க் சுங்-ஹ்வானை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தென் கொரிய வீரர் 21-15, 21-09 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கிரண் ஜார்ஜை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். மேலும் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்ற ரௌனக் சவுகான், மிதுன் மஞ்சுநாத், தருண் மன்னேபள்ளி ஆகியோரும் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

TAGGED:

KOREA MASTERS 2026
KIRAN GEORGE
TANVI SHARMA
கொரியா மாஸ்டர்ஸ் 2026
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