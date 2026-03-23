'தனிப்பட்ட பாதுகாப்பை விட எதுவும் முக்கியமில்லை': கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரிலிருந்து விலகினார் கொனேரு ஹம்பி
முன்னதாக சைப்ரஸ் பயணம் செய்ய தக்கம் இருப்பதாகவும், தொடரில் இருந்து விலகுவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் கொனேரு ஹம்பி கூறியிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அவர் தனது முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
Published : March 23, 2026 at 12:34 PM IST
டெல்லி: பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சைப்ரஸில் நடைபெறவுள்ள ஃபிடே (FIDE) கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் கொனேரு ஹம்பி அறிவித்துள்ளார்.
உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான போட்டியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரானது சைப்ரஸில் உள்ள பாஃபோஸ் நகரில் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்த தொடரில் வெற்றி பெறுபவர், தற்போதைய உலக சாம்பியனுடன் இறுதிப்போட்டியில் மோதும் வாய்ப்பை பெறுவர். அந்த வகையில் ஆடவர் பிரிவில் டி.குகேஷுடனும், மகளிர் பிரிவில் ஜூ வென்ஜூன் உடனும் அவர்கள் பலப்பரீட்சை நடத்துவார்கள்.
இதற்கிடையில் மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக முன்னணி வீரர்கள் இந்த தொடரில் பங்கேற்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். ஏனெனில் இந்த மாத தொடக்கத்தில் சைப்ரஸில் உள்ள இங்கிலாந்து விமானப்படை தளம் மீது ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் தற்சமயம் சைப்ரஸ் தீவின் பாதுகாப்பையும் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில் தான், பாதுக்காப்பு காரணங்களை மேற்கோள் காட்டி சைப்ரஸில் நடைபெறவுள்ள ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் கொனேரு ஹம்பி அறிவித்துள்ளார். தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடினமான முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும், இது தனக்கு மிகவும் அவசியமான முடிவு என்றும் ஹம்பி கூறியுள்ளார்.
After deep reflection, I have taken the difficult decision to withdraw from the FIDE Women’s Candidates Tournament.— Koneru Humpy (@humpy_koneru) March 22, 2026
No event, no matter how important, can come before personal safety and well-being. Despite the assurances provided, I do not feel fully secure under the current…
இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஆழ்ந்து சிந்தித்த பிறகு, ஃபிடே மகளிர் கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து விலகுவது என்ற கடினமான முடிவை நான் எடுத்துள்ளேன். எத்தகைய முக்கியமான போட்டியாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட பாதுகாப்பை விட அது முக்கியம் அல்ல. போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதி அளித்தாலும், தற்போதைய சூழலில் என்னால் முழுமையான பாதுகாப்பை உணர முடியவில்லை. இது ஒரு கடினமான ஆனால் அவசியமான முடிவு. அதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக சைப்ரஸ் பயணம் செய்ய தக்கம் இருப்பதாகவும், தொடரில் இருந்து விலகுவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் கொனேரு ஹம்பி கூறியிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அவர் தனது முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். மகளிர் உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கு தகுதி பெற ஹம்பி முன்னணியில் இருந்த நிலையில், அவரது இந்த முடிவு இந்தியாவிற்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.