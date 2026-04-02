கொல்கத்தா VS ஹைதராபாத் முதல் வெற்றி யாருக்கு? - ஐபிஎல் தொடரில் இன்று விறுவிறு மோதல்
Published : April 2, 2026 at 3:14 PM IST
கொல்கத்தா: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று (ஏப்ரல் 2) கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெறும் 6வது லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும், ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. இரு அணிகளும் தங்களது முதல் போட்டியில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், 2வது போட்டியில் வெற்றி பெற்று புள்ளி கணக்கை துவங்கும் முனைப்புடன் களமிறங்குகின்றன.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா அணி கடந்த சீசனில் பெரியளவில் சோபிக்காத நிலையில், இம்முறை கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக களமிறங்கியது. ஆனால் முதல் போட்டியில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. அணியின் பேட்டிங் மிகவும் வலுவாக காட்சியளிக்கிறது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் கேப்டன் ரஹானே, ஃபின் ஆலன், ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், கேமரூன் கிரீன் என நீண்ட பேட்டிங் வரிசையை கொண்டுள்ளது. இன்றும் பேட்ஸ்மென்கள் அதிரடியாக ஆடும்பட்சத்தில் கொல்கத்தா அணி இமாலய ஸ்கோரை எட்டலாம்.
அதே நேரத்தில் கொல்கத்தா அணியின் பவுலிங் மிகவும் பலவீனமாக உள்ளது. முதல் போட்டியில் 200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்தும் பவுலர்கள் ரன்களை வாரி வழங்கியதால் அந்த அணி தோல்வியை தழுவியது. கொல்கத்தா அணியின் வருண் சக்கரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, முசாரபானி, தியாகி ஆகிய பவுலர்கள் கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீசி விக்கெட் வீழ்த்தும் பட்சத்தில் இன்றைய போட்டியில் கொல்கத்தா எளிதாக வெற்றி பெறலாம்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை பொறுத்தவரை கேப்டன் கம்மின்ஸ் இல்லாதது பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. புதிய கேப்டன் இஷன் கிஷன் இந்த சீசனில் அணியை வெற்றிகரமாக வழிநடத்துவார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். நட்சத்திர வீரர் கிளாசென், வருண் சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்ட கொல்கத்தா அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரை உனாத்கட், ஹர்ஷல் படேல், இஷான் மலிங்கா ஆகியோர் கடந்த போட்டியில் அதிக ரன்களை வழங்கினர். இன்றைய போட்டியில் சிக்கனமாக பந்துவீசினால் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது.
நேருக்கு நேர்
இரண்டு அணிகளும் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் 30 முறை மோதியுள்ளன. இதில் 20 முறை கொல்கத்தா அணியும், 10 முறை சன்ரைசர்ஸ் அணியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கொல்கத்தாவில் இந்த வாரம் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என தெரிவிக்கபப்ட்டுள்ளது. அதன் காரணமாக இன்றைய போட்டியில் மழையால் இடையூறு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உத்தேச அணி: டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, இஷன் கிஷன் (கேப்டன்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, கிளாசென், சலில் அரோரா, அனிகேத் வெர்மா, ஹர்ஷ் தூபே, ஹர்ஷல் படேல், டேவிட் பெய்ன், உனாத்கட், இஷன் மலிங்கா
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உத்தேச அணி: அஜின்கியா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், கேமரூன் கிரீன், ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரேன், வருண் சக்கரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, முசாரபானி, கார்த்திக் தியாகி