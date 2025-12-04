ETV Bharat / sports

கோலி, கெய்க்வாட் சதம் வீண்! தொடரை சமன் செய்து தென்னாப்பிரிக்கா அசத்தல்!

இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய தென்னாப்பிரிக்க வீரர் ஐடன் மார்க்ரம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

தென்னாப்பிரிக்கா அணி
தென்னாப்பிரிக்கா அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ராய்ப்பூர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரை சமன் செய்துள்ளது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா 14 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் 22 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த விராட் கோலி மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். அபாரமாக செயல்பட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை விளாசி அசத்திய கையோடு, 83 பந்துகளில் 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களை எடுத்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த விராட் கோலி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 53ஆவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்து மிரட்டினார்.

பின் 93 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 102 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விராட் கோலி ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து களமிறங்கி இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேஎல் ராகுல் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 66 ரன்களையும்,ரவீந்திர ஜடேஜா 2 பவுண்டரிகளுடன் 24 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 358 ரன்களைச் சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் மார்கோ ஜான்சன் 2 கைப்பற்றினார்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு குயின்டன் டி காக் - ஐடன் மார்க்ரம் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் டி காக் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் மார்க்ரமுடன் இணைந்த கேப்டன் டெம்பா பவுமா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இந்த ஆட்டத்தில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பவுமா 46 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

அதேசமயம் மறுபக்கம் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஐடன் மார்க்ரம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 4ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஐடன் மார்க்ரம் 10 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 110 ரன்களைச் சேர்த்து தனது விக்கெட்டை இழந்தனர். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே - டெவால்ட் பிரேவிஸ் இணை இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை பிரித்து மேய்ந்தனர். இருவரும் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது.

மேலும் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன் 92 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கு வழி வகுத்தனர். பின்னர் ஒரு பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர்கள் என 54 ரன்களை எடுத்த கையோடு டெவால்ட் பிரேவிஸ் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த டோனி டி ஜோர்ஸி 17 ரன்களிலும், மார்கோ ஜான்சன் 2 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து 68 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு மேத்யூ பிரீட்ஸ்கேவும் தனது விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஜேக்கப் டஃபி பவுலிங்கில் 167 ரன்களில் சுருண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ்! வலுவான முன்னிலையில் நியூசிலாந்து!
  2. முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா இங்கிலாந்து? ஆஸ்திரேலியாவுடன் நாளை மோதல்

இருப்பினும் இந்த ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த கார்பின் போஷ் 29 ரன்களையும், கேசவ் மஹாராஜ் 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 49.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் சதம் விளாசிய ஐடன் மார்க்ரம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

SOUTH AFRICA STUN INDIA
AIDEN MARKRAM CENTURY VS INDIA
RUTURAJ GAIKWAD MAIDEN ODI CENTURY
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
SOUTH AFRICA STUN INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.