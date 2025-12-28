சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் - ஜோ ரூட் முதலிடம்; டாப்-10இல் கோலி, ரோஹித்
இந்த ஆண்டு சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்களின் 10 பட்டியலில் இந்திய அணியின் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா இடம் பிடித்துள்ளனர்.
Published : December 28, 2025 at 7:17 PM IST
ஹைதராபாத்: 2025ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரராக இங்கிலாந்து அணியின் ஜோ ரூட் சாதனை படைத்துள்ளார்.
2025 ஆம் ஆண்டு கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்தியாவிற்கு மறக்கமுடியாத ஆண்டாக அமைந்தது. இருப்பினும், இரண்டு நட்சத்திர வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்தது ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றமாக அமைந்திருந்தது. இதனால் அவர்கள் தற்சமயம் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் தொடர்ந்து விளையாடி வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக கடந்த ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடர்களில் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்துள்ளனர். மேலும் நடப்பு ஆண்டில் இருவரும் மிகக்குறைவான போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருந்தாலும், அதிக ரன்களைக் குவித்த டாப் 10 பட்டியலில் இருவரும் இணைந்துள்ளனர்.
அதேசமயம் இந்த காலண்டர் ஆண்டில் உலகில் எந்த ஒரு பேட்டரும் ஆயிரம் ரன்களைக் எட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பட்டியலில் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட், 15 இன்னிங்ஸில் 57.71 என்ற சராசரியில் 808 ரன்களைக் குவித்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதில் அவர் மூன்று சதங்கள் மற்றும் 4 அரை சதங்களையும் அடித்துள்ளார்.
பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்தை நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் பிடித்துள்ளார். அவர் 16 இன்னிங்ஸ்களில் 54.35 என்ற சராசரியில் ஒரு சதம், 6 அரைசதங்களுடன் 761 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மூன்றாம் இடத்தை ஸ்காட்லாந்தின் ஜார்ஜ் முன்சி பிடித்துள்ளார். அவர் வெறும் 12 இன்னிங்ஸ்களில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் 73.5 என்ற சராசரியில் 2 சதங்கள், 5 அரைசதங்கள் என 735 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.
அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலிக்கு 8ஆம் இடம் கிடைத்துள்ளார். 2025 ஆம் ஆண்டில் அவர் 13 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் 65 என்ற சராசரியைக் கொண்டுள்ளார். இதுதவிர அவர், 3 சதங்கள் மற்றும் 4 அரைசதங்களை விளாசி மொத்தமாக 651 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.
அவருக்கு அடுத்த இடத்தை ரோஹித் சர்மா பெற்றுள்ளார். இருவருக்கும் இடையில் ஒரே ஒரு ரன் மட்டும் தான் வித்தியாசம் உள்ளது. ரோஹித் சர்மா இந்த ஆண்டில் 14 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய நிலையில் 50 என்ற சராசரியுடன் 2 சதங்கள், 4 அரைசதங்கள் என 650 ரன்களைக் குவித்து பட்டியலில் 9ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். மேலும் இந்தியாவுக்காக 2025ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்களாகவும் இவர்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2025 ஆம் ஆண்டு அதிக ரன்கள் குவித்த பேட்டர்கள் (ஒருநாள்)
- ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) 808 ரன்கள்
- டேரில் மிட்செல் (நியூசிலாந்து) 764 ரன்கள்
- ஜார்ஜ் முன்சி (ஸ்காட்லாந்து) 735
- மேத்யூ பிரிட்ஸ்கி (தென்னாப்பிரிக்கா) 706 ரன்கள்
- ஷாய் ஹோப் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) 670 ரன்கள்
- சல்மான் ஆகா (பாகிஸ்தான்) 667 ரன்கள்
- மிலிந்த் குமார் (அமெரிக்கா) 652 ரன்கள்
- விராட் கோலி (இந்தியா) 651 ரன்கள்
- ரோஹித் சர்மா (இந்தியா) 650 ரன்கள்
- ரச்சின் ரவீந்திரா (நியூசிலாந்து) 604 ரன்கள்