கொல்கத்தா டெஸ்ட்: 159 ரன்களில் சுருண்ட தென்னாப்பிரிக்கா; இந்தியா நிதான தொடக்கம்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

கொல்கத்தா டெஸ்ட்
கொல்கத்தா டெஸ்ட் (IANS)
Published : November 14, 2025 at 4:57 PM IST

ஹைதராபாத்: ஈடன் கார்டன்ஸில் நடைபெற்று வரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 159 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று (நவம்பர் 14) கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, இந்தியாவை பவுலிங் செய்ய அழைத்துள்ளார்.

பும்ரா அபார பந்துவீச்சு

இன்றைய போட்டிக்கான தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் காகிசோ ரபாடாவுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆல் ரவுண்டர் கார்பின் போஷ் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்துள்ளார். அதேசமயம் இந்திய அணியில் ரிஷப் பந்த், அக்ஸர் படேல் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்க்ரம் மற்றும் ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 57 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ரியான் ரிக்கெல்டன் 4 பவுண்டரிகளுடன் 23 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

தென்னாப்பிரிக்கா ஆல் அவுட்

மேற்கொண்டு அணியின் மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஐடன் மார்க்ரமும் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 31 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமா 3 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் முல்டர் 24 ரன்களையும், டோனி டி ஜோர்ஸி 24 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 159 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்தியா தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா 5 விக்கெட்டுகளையும், முகமது சிராஜ் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர். ]

ஜெய்ஸ்வால் ஏமாற்றம்

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கேஎல் ராகுல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இந்த ஆட்டத்தில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 3 பவுண்டரிகளுடன் 12 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் மார்கோ ஜான்சன் பந்துவீச்சில் க்ளீன் போல்டாகினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து ராகுலுடன் ஜோடி சேர்ந்துள்ள வாஷிங்டன் சுந்தர் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், விக்கெட் இழப்பையும் தடுத்து நிறுதியுள்ளார். இதன் காரணமாக முதல்நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்க்கு 37 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.

முதல் நாள் முடிவு

இதில் கேஎல் ராகுல் 12 ரன்களுடனும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 6 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் மார்கோ ஜான்சன் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியுள்ளார். இதனையடுத்து 122 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இந்திய அணி நாளைய தினம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கெல்டன், வியான் முல்டர், டெம்பா பவுமா(கேப்டன்), டோனி டி ஜோர்ஸி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன், சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ்

இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், ரவீந்திர ஜடேஜா, துருவ் ஜூரல், அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்.

INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST TEST
KOLKATA TEST MATCH
JASPRIT BUMRAH FIFER
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST TEST

