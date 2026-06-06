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கே.எல்.ராகுல், சுப்மன் கில் அபார சதம்: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்டில் இந்தியா அசத்தல்

சுப்மன் கில் தனது அபார பேட்டிங் மூலம் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக தனது 6வது சதத்தை நிறைவு செய்தார்

சுப்மன் கில்
சுப்மன் கில் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 5:33 PM IST

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நியூ சண்டிகர்: ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டின் முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு 368 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் பங்கேற்கிறது. இந்நிலையில் டெஸ்ட் போட்டி இன்று நியூ சண்டிகரில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. இந்திய அணியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் மனவ் சுதர் தனது முதல் ஆட்டத்தில் களமிறங்கினார். அதேபோல் ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் நன்கேயாலிய கரோட் தனது முதல் டெஸ்டில் களம் கண்டார். இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ஆரம்பம் முதலே அவ்வப்போது பவுண்டரி அடித்து சீரான முறையில் ரன்கள் சேர்த்தனர்.

பின்னர் சற்று அதிரடியாக ஆடிய ஜெய்ஸ்வால் 24 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய சாய் சுதர்சன், கே.எல்.ராகுல் உடன் சேர்ந்து ரன் வேட்டை நடத்தினார். இருவரும் ஒன்று, இரண்டு ரன்களாக சேர்த்த நிலையில், ஸ்கோர் உயரத் தொடங்கியது. இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 139 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் சேர்த்த நிலையில், சாய் சுதர்சன் 81 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.

தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய கே.எல்.ராகுல் டெஸ்ட் போட்டிகளில் தனது 12வது சதத்தை நிறைவு செய்தார். அவர் 100 ரன்கள் எடுத்தவுடன் அவுட்டானார். இது கே.எல்.ராகுல் சரியாக 100 ரன்களில் அவுட்டாகும் மூன்றாவது முறையாகும். மறுமுனையில் கேப்டன் சுப்மன் கில் சலீம் சஃபி ஒரே ஓவரில் ஹாட்ரிக் பவுண்டரிகள் விளாசினார்.

பின்னர் தனது 9வது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அதனைத்தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடரில் பார்மில் இல்லாமல் தவித்த ரிஷப் பண்ட் சிக்சர்களாக விளாசினார். அப்துல் மாலிக்கின் ஒரே ஓவரில் 3 சிக்சர்கள் அடித்தார். இருவரும் நிலைத்து நின்று ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், கேப்டன் சுப்மன் கில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் தனது 11வது சதத்தை பதிவு செய்தார்.

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மேலும் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக தனது 6வது சதத்தையும் நிறைவு செய்தார். மறுமுனையில் ரிஷப் பண்ட் அரைசதம் அடித்த நிலையில், முதல் நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி, 85 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 368 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. நாளை இந்திய அணி இமாலய இலக்கை நிர்ணயிக்கும் பட்சத்தில் பவுலிங் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம்.

TAGGED:

KL RAHUL
SHUBMAN GILL
சுப்மன் கில் சதம்
இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட்
IND VS AFG

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