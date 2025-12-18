விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: கர்நாடகா அணியில் கேஎல் ராகுல், பிரசித் கிருஷ்ணா
கர்நாடகா விஜய் ஹசாரே கோப்பை அணியின் கேப்டனாக மயங்க் அகர்வாலும், துணைக்கேப்டனாக கருண் நாயரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : December 18, 2025 at 11:19 AM IST
ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கான கர்நாடகா அணியில் கேஎல் ராகுல், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்கிய உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான விஜய் ஹசாரே கோப்பையின் நடப்பாண்டு சீசன் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரையிலும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் டிசம்பர் 24 தொடங்கி ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரையிலும், காலிறுதி போட்டிகளில் ஜனவரி 12ஆம் தேதியும், அரையிறுதி போட்டிகள் ஜனவரி 15ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது ஜனவரி 18ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரில் மிழ்நாடு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட 32 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. இதில் தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா அணிகள் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
.@klrahul11 brings up his 5⃣0⃣ and along with Mayank Agarwal has taken Karnataka to a very strong position.— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 25, 2019
Karnataka: 146/1 in 23 overs #KARvTN #VijayHazare @Paytm pic.twitter.com/dFBdukrobx
இந்த நிலையில் எதிர்வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கான 16 பேர் அடங்கிய கர்நாடகா அணியை அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் மயங்க் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் துணைக்கேப்டன் பொறுப்பானது கருண் நாயருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விதர்பா அணியின் கேப்டனாக கருண் நாயர் செயல்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுதவிர, இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் கேஎல் ராகுல் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்திய அணியில் விளையாடும் வீரர்கள் கட்டாயம் உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் கூறப்பட்டிருந்தது. அதனை பின் பற்றும் வகையில் இந்திய அணி வீரர்கள் அவர்களது சொந்த மாநில அணிகளுக்காக விளையாட தயாராகி வருகின்றனர்.
🚨KL RAHUL to Play Vijay Hazare Trophy🚨— Jyotirmay Das (@dasjy0tirmay) December 17, 2025
KL has been added to the Karnataka Squad for the upcoming Vijay Hazare Trophy 2025-26.
His dedication level!! 🫡 pic.twitter.com/nWze2OnSiH
அதன் ஒருபகுதியாக தற்சமயம் ராகுல் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் கர்நாடகா அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர். அவர்களைத் தவிர்த்து ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், தேவ்தத் படிக்கல், அபினவ் மனோகர், விஜயகுமார் வைஷாக், பி.ஆர்.சரத், ஸ்ரேயாஸ் கோபால் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். அதேசமயம் வித்வாத் கவெரெப்பா, வித்யாதர் படேல் ஆகியோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
கர்நாடகா அணி: மயங்க் அகர்வால் (கேப்டன்), கருண் நாயர் (துணை கேப்டன்), தேவ்தத் படிக்கல், ரவிச்சந்திரன் ஸ்மரன், கேஎல் ஸ்ரீஜித், அபினவ் மனோகர், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், வி. வைஷாக், மன்வந்த் குமார், ஸ்ரீஷா ஆச்சார், அபிலாஷ் ஷெட்டி, பி.ஆர். ஷரத், ஹர்ஷில் தர்மனி, துருவ் பிரபாகர், கே.எல்.ராகுல் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா.
விஜய் ஹசாரா கோப்பை அணிகள் மற்றும் இடம் பிடித்துள்ள குரூப்-கள்
- குரூப் ஏ - தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம, ஜார்கண்ட், புதுச்சேரி, திரிபுரா, கெரளா.
- குரூப் பி - ஹைதராபாத், பெங்கால், பரோடா, அஸ்ஸாம், உத்திர பிரதேசம், சண்டிகர், ஜம்மு-காஷ்மீர், விதர்பா.
- குரூப் சி - மஹாராஷ்டிரா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம், பஞ்சாப், மும்பை, உத்திராகண்ட், சிக்கிம், சத்தீஸ்கர்.
- குரூப் டி - ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத், சௌராஷ்டிரா, டெல்லி, சர்வீசஸ், ஒடிசா மற்றும் ரயில்வேஸ்.