பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக ருத்ரதாண்டவமாடிய ராகுல்; பல சாதனைகள் முறியடிப்பு

கேஎல் ராகுல் தனது இன்னிங்ஸில் 67 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்ட நிலையில், 16 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்களையும் விளாசினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 6:37 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 7:08 PM IST

டெல்லி: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வீரர் கேஎல் ராகுல் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 152 ரன்களை குவித்து மிரட்டியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 35ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 264 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக் கேஎல் ராகுல் 67 பந்துகளில் 16 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 152 ரன்களை குவித்தார்.

அதேசமயம் அவருடன் இணைந்து விளையாடிய நிதிஷ் ரானா 11 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 91 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். பஞ்சாப் அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், சேவியர் பார்ட்லெட் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து இமாலய இலக்கை நோக்கி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி களமிறங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், இப்போட்டியில் பல்வேறு சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக சதங்கள்
இன்றைய ஆட்டத்தில் கே.எல். ராகுல் வெறும் 47 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். இது ஐபிஎல் தொடரில் அவர் அடிக்கும் 6ஆவது சதமாகவும் அமைந்தது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக சதங்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் விராட் கோலிக்கு ( 8 சதங்கள்) அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துப் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

அதிக ரன்கள்
கேஎல் ராகுல் இன்றைய இன்னிங்ஸின் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் 5,500 ரன்கள் என்ற வரலாற்று இலக்கையும் எட்டினார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த 5ஆவது வீரர் என்ற மைல்கல்லையும் அவர் எட்டியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் விராட் கோலி 8,989 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்

  • 8989 - விராட் கோலி
  • 7183 - ரோஹித் சர்மா
  • 6769 - ஷிகர் தவான்
  • 6565 - டேவிட் வார்னர்
  • 5579 - கே.எல்.ராகுல்
  • 5528 - சுரேஷ் ரெய்னா
  • 5439 - எம்எஸ் தோனி

அதிகபட்ச தனி நபர் ஸ்கோர்
இப்போட்டியில் கேஎல் ராகுல் 152 ரன்களைக் குவித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ஸ்கோரை குவித்த இந்திய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதவிர, ஒட்டுமொத்தமாக அதிகபட்ச ஐபிஎல் ஸ்கோரை குவித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் கேஎல் ராகுல் படைத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோர்கள்

  • 175* - கிறிஸ் கெய்ல் (ஆர்சிபி) vs புனே வாரியர்ஸ், பெங்களூரு, 2013
  • 158* - பிரெண்டன் மெக்கல்லம் (கேகேஆர்) vs ஆர்சிபி, பெங்களூரு, 2008
  • 152* - கே.எல். ராகுல் (டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்) vs பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி, 2026
  • 141 - அபிஷேக் சர்மா (சன்ரைசர்ஸ்) vsபஞ்சாப் கிங்ஸ், ஹைதராபாத், 2025
  • 140* - குவின்டன் டி காக் (கேகேஆர்) vs லக்னோ, மும்பை, 2022

தற்சமயம் இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு பிரப்சிம்ரன் சிங் மற்றும் பிரியான்ஷ் ஆர்யா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்துள்ளனர். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பவர் பிளேவில் விக்கெட்டையே இழக்காமல் 116 ரன்களை குவித்துள்ளது. இதில் பிரப்சிம்ரன் சிங் 71 ரன்களை குவித்து அதிரடியாக விளையாடி வருகிறார்.

Last Updated : April 25, 2026 at 7:08 PM IST

