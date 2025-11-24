ETV Bharat / sports

தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு; கேப்டனாக கே.எல்.ராகுல் நியமனம்!

தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.

கே.எல் ராகுல் (கோப்புப்படம்)
கே.எல் ராகுல் (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 9:37 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கே.எல்.ராகுல் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளைடாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டி கவுகாத்தியில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின் 5 போட்டிகளை கொண்ட டி20 தொடரானது டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கி 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்றைய தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில், அணியின் புதிய கேப்டனாக கே.எல்.ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இந்த அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோரும் இடம் பிடித்துள்ளார்.

இதுதவிர காயம் காரணமாக விலகி இருக்கும் ஷுப்மன் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதிலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் அறிமுக வீரர் துருவ் ஜூரெல் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு அணியின் விக்கெட் கீப்பராக ரிஷப் பந்திற்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோரும் ஒருநாள் அணிக்கு திரும்பியுள்ளன.

அதேசமயம் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோருக்கு இத்தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன், வருண் சக்ரவர்த்தி, அக்ஸர் படேல் உள்ளிட்டோர் அணியில் சேர்க்கப்படாதது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்திய ஒருநாள் அணி: ரோஹித் ஷர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜூரல்.

தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஜி, ரூபின் ஹெர்மன், கேசவ் மகராஜ், மார்கோ ஜான்சன், ஐடன் மார்க்ராம், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டன், பிரனாலன் சுப்ரயன்.

