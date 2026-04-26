ஐபிஎல் 2026: சூப்பர் ஓவரில் லக்னோவை வீழ்த்தி கொல்கத்தா த்ரில் வெற்றி!

லக்னோ அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 11:58 PM IST

லக்னோ: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 38ஆவது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லக்னோவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய கேகேஆர் அணிக்கு டிம் செஃபெர்ட் - அஜிங்கியா ரஹானே இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் டிம் செஃபெர்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அஜிங்கியா ரஹானேவும் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷியும் 'அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு' முறையில் விக்கெட்டை இழக்க, ரோவ்மன் பாவெலும் ஒரு ரன்னுடன் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் இணைந்த கேமரூன் க்ரீன் - ரிங்கு சிங் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

ஒரு கட்டத்தில் கேமரூன் க்ரீன் 34 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ரிங்கு சிங் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 7 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 83 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 155 ரன்களை சேர்த்தது. லக்னோ அணி தரப்பில் மொஹ்சின் கான் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கும் எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் மிட்செல் மார்ஷ் 2 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஐடன் மார்க்ரம் - கேப்டன் ரிஷப் பந்த் இணை நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 57 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர்.

இதில் இருவரும் அரைசதம் அடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஐடன் மார்க்ரம் 31 ரன்களிலும், ரிஷப் பந்த் 42 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் பூரன் 9 ரன்களிலும், ஆயுஷ் பதோனி 24 ரன்களிலும், முகுல் சௌத்ரி ஒரு ரன்னிலும், ஜார்ஜ் லிண்டே 8 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். இதன் காரணமாக லக்னோ அணி வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 17 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது.

அதிலும் குறிப்பாக ஓவரின் கடைசி பந்தில் வெற்றிக்கு 7 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில், முகமது ஷமி சிக்ஸர் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். இதன் காரணமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 158 ரன்களை சேர்த்திருந்தது. இதனால் போட்டியின் முடிவை எட்ட சூப்பர் ஓவர் முறையானது கடைபிடிக்கப்பட்டது. இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சூப்பர் ஓவருக்கு சென்ற முதல் போட்டியாகவும் இது அமைந்தது.

இதையும் படிக்கவும்

பின்னர் சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியானது ஒரு ரன் மட்டுமே எடுத்த நிலையில் 2 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேகேஆர் அணி முதல் பந்திலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், சூப்பர் ஓவர் முறையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

