ஃபீல்டிங்கின் போது படுகாயமடைந்த ரகுவன்ஷி - ஸ்டெச்சரில் அழைத்து செல்லப்பட்டதால் பரபரப்பு
காயம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மும்பை வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி இன்றைய தினம் டிஸ்சார்ச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
ஜெய்ப்பூர்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் போது மும்பை அணி வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி காயமடைந்து ஸ்டெச்சர் மூலம் களத்தை விட்டு வெளியேறிய சம்பவம் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரானது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற குரூப் சி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் மும்பை மற்றும் உத்தரகாண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி நடத்தின. ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற உத்தரகாண்ட் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய மும்பை அணியில் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷியும் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த முஷிர் கான் - சர்ஃப்ராஸ் கான் இணை சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் இருவரும் தலா 55 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஹர்திக் தோமர் 93 ரன்களையும், ஷம்ஸ் முலானி 48 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் மும்பை அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 331 ரன்களைக் குவித்தது. உத்தரகாண்ட் அணி தரப்பில் தேவேந்திர சிங் போரா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய உத்தரகாண்ட் அணியில் தொடக்க வீரர் யுவராஜ் சௌத்ரி அதிரடியாக விளையாடி அரை சதம் கடந்ததுடன், 96 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு கள்மிறங்கிய வீரர்களில் ஜெகதீஷா சுஜித் 51 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் யாரும் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 280 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது.
மும்பை அணி தரப்பில் கேப்டன் ஷர்தூல் தாக்கூர், ஓங்கார் துகராம், முஷீர் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் மும்பை அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்திய உத்தரகாண்ட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் மும்பை அணி வெற்றி பெற முக்கிய காரணமாக இருந்த ஹர்திக் தோமர் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த நிலையில் இந்த போட்டியின் போது மும்பை அணி வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி காயமடைந்து ஸ்டெச்சர் மூலம் களத்தை விட்டு வெளியேறிய சம்பவம் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 30ஆவது ஓவரின் போது சௌரப் ராவப் சிக்ஸர் அடிக்கும் முயற்சியில் ஸ்லாக் ஸ்வீப் ஷாட்டை விளையாடினார். அப்போது அந்த பந்து டீப் மிட் விக்கெட் திசையிலுள்ள பவுண்டரியை நோக்கி சென்றது.
அந்த சமயத்தில் அங்கு ஃபீல்டிங் செய்துகொண்டிருந்த அங்கிரிஷ் ரங்குவன்ஷி, கடினமான கேட்சை பிடிக்க முயற்சி செய்தார். அப்போது அவர் டைவ் அடித்து கேட்ச் பிடிக்க முயற்சி செய்யும் போது அவரது கழுத்து மற்றும் தலை பகுதியில் காயத்தைச் சந்தித்தார். இதனை கண்டு மும்பை அணி மருத்துவ குழுவினர் உடனடியாக ரகுவன்ஷிக்கு தேவையான முதலுதவிகளை வழங்கினர்.
அதன் பின் ரகுவன்ஷியை ஸ்டெச்சரின் உதவியுடன் மைதானத்தில் இருந்து வெளியேற்றிய மருத்துவக் குழுவினர், உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இந்த நிலையில் ரகுவன்ஷி காயமடைந்து ஸ்டெச்சரில் அழைத்துச் செல்லபட்ட காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியதுடன், ரசிகர்களையும் பரப்பரப்பில் ஆழ்த்தியது.
இந்த நிலையில், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷிக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்சமயம் ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் அவருக்கு பெரிதளவில் காயம் இல்லை என்று தெரிய வந்ததை அடுத்து, இன்றைய தினம் அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் அவர் மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி இதுவரை இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடியது இல்லை என்றாலும், ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தார். மேலும் அவர் 22 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 2 அரைசதங்கள் உள்பட 463 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.