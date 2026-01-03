ஐபிஎல் 2026: முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை விடுவித்தது கேகேஆர்
முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி விடுவிக்குமாறு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் பிசிசிஐ கோரிக்கை விடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : January 3, 2026 at 3:23 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் இருந்து முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் விடுவிக்கப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் இந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக இருநாட்டு எல்லைகளிலும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. வங்கதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரரான முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானுக்கு எதிரான குரல்கள் இந்தியாவில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
பிசிசிஐ தலையீடு
ஏனெனில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி அவரை ரூ.9.2 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில் தான், வங்கதேசத்தில் இந்தியர்கள் மீது நடத்தப்பட்டு வரும் தாக்குதல் சம்பவங்களை காரணம் காட்டி, அந்நாட்டு வீரர்களை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வைக்க கூடாது என்ற குரல்கள் எழத் தொடங்கியன. குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரில் வங்கதேச வீரர்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் அதிகரித்திருந்தன.
#WATCH | Guwahati | BCCI secretary Devajit Saikia says, " due to the recent developments that are going on all across, bcci has instructed the franchise kkr to release one of their players, mustafizur rahman of bangladesh, from their squad and bcci has also said that if they ask… pic.twitter.com/53oxuRcmZp— ANI (@ANI) January 3, 2026
மேலும், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி விடுவிக்குமாறு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் பிசிசிஐ கோரிக்கை விடுத்தது. இதுகுறித்து பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சைகியா, "சமீபத்திய நிகழ்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை விடுவிக்குமாறு பிசிசிஐ கேட்டுக்கொண்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
கேகேஆரின் அதிரடி முடிவு
இந்த நிலையில், எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் இருந்து முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் விடுவிக்கப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து கேகேஆர் அணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஐபிஎல்-இன் ஒழுங்குமுறை அமைப்பான பிசிசிஐ, வரவிருக்கும் ஐபிஎல் சீசனுக்கு முன்னதாக முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை அணியிலிருந்து விடுவிக்குமாறு அறிவுறுத்தியது.
KKR Media Advisory. 🔽 pic.twitter.com/ZUZB620Uv7— KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 3, 2026
பிசிசிஐ-யின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், உரிய நடைமுறைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு நாங்கள் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானை அணியில் இருந்து விடுவிக்கின்றோம். அதே சமயம் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானிற்கான மாற்று வீரரை தேர்வு செய்யவும் பிசிசிஐ எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதனால், கூடுதல் விவரங்கள் உரிய நேரத்தில் தெரிவிக்கப்படும்" என்று கூறியுள்ளது. இதனால் அந்த அணி மாற்று வீரரை தேர்வு செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
முஸ்தஃபிசூருக்கு ஒப்பந்த தொகை வழங்கப்படுமா?
ஐபிஎல் விதிகளின்படி, ஏலத்திற்குப் பிறகு ஒரு வீரர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட மறுத்தால், அவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்படுவதுடன், அவர்களின் ஒப்பந்த தொகையும் வழங்கபட மாட்டாது. அதே சமயம் வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரை விட்டு விலகும்பட்சத்தில் அவர்களுக்கான ஒப்பந்த தொகையை ஐபிஎல் அணிகள் வழங்கும்.
ஆனால் இங்கு முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மானின் நிலை வேறு. ஏனெனில் அவர் தாமாக தொடரில் இருந்து விலகவில்லை. மாறாக அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் பிசிசிஐயின் உத்தரவின்பேரில் கேகேஆர் அவரை விடுவித்துள்ளது. இதனால் தற்சமயம் அவருக்கான ஒப்பந்த கட்டணத்தை செலுத்தப்படுமா? என்ற சந்தேகங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
Make way for Mustafizur Rahman, @KKRiders fans! 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The left-arm quick will play for the 3⃣-time champions at INR 9.2 Crore 💰#TATAIPL | #TATAIPLAuction pic.twitter.com/TWALm1MdKx
தகவல்களின் அடிப்படையில் கேகேஆர் அணி பிசிசிஐ-யின் உத்தரவின்பேரில் முஸ்தஃப்சூரை விடுவித்துள்ளதால், அவர்கள் ஒப்பந்த தொகையை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் பிசிசிஐ மற்றும் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் இடையே ஒப்பந்த தொகை குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுகுல் ராய், உம்ரான் மாலிக், ஹர்ஷித் ராணா, மணீஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ரின்கு சிங், ரோவ்மன் பவல், சுனில் நரைன், ரச்சின் ரவீந்திரா, வைபவ் அரோரா, பிரசாந்த் சோலங்கி, கேமரூன் கிரீன், தேஜஸ்வி சிங், ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், ஆகாஷ் தீப், மதீஷா பதிரானா, ராகுல் திரிபாதி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், கார்த்திக் தியாகி.