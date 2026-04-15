ETV Bharat / sports

தொடர் தோல்வியில் தத்தளிக்கும் கேகேஆர்; கூடுதல் அடியாக கேப்டன் ரஹானேவுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம்

இதற்கு முன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இரு முறையும், ஹர்திக் பாண்டியா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ஷுப்மன் கில் ஆகியோருக்கு தலா ஒரு முறையும், ஸ்லோ ஓவர் ரேட் காரணமாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அஜிங்கியா ரஹானே (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி பந்து வீச அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டதாக, அந்த அணியின் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானேவுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 22ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 192 ரன்களை எடுத்தது.

சிஎஸ்கே அசத்தல் கம்பேக்
இதில் அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் 48 ரன்களையும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் 41 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடக்கம் முதலே எதிரணியின் பந்துவீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. குறிப்பாக அந்த அணியில் ரமந்தீப் சிங் 35 ரன்களையும், ரோவ்மன் பாவெல் 31 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் யாரும் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்காமல் பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.

இதன் காரணமாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 160 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் நூர் அஹ்மத் 3 விக்கெட்டுகளையும் அன்ஷுல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி, இந்த சீசனில் இரண்டாவது வெற்றியையும் பதிவு செய்தது. இப்போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்ட நூர் அஹ்மத் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

ரஹானேவுக்கு அபராதம்
மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியானது நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய நான்காவது தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த அணி புள்ளிப்பட்டியலில் ஒரே ஒரு புள்ளியை மட்டுமே பெற்று கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானேவிற்கு ஐபிஎல் நிர்வாகம் அபராதம் விதித்துள்ளது. அதன்படி, சிஎஸ்கே-வுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் கேகேஆர் அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதற்காக, அணியின் கேப்டன் ரஹானேவுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சீசனில் கேகேஆர் அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவே முதல் முறை என்பதால், அஜிங்கியா ரஹானேவிற்கு ரூ.12 லட்சம் மட்டுமே அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 'ஸ்லோ ஓவர் ரேட்' காரணமாக அபராதம் விதிக்கப்பட்ட 5ஆவது கேப்டனாக அஜிங்கியா ரஹானே மாறியுள்ளார். இதற்கு முன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இரு முறையும், ஹர்திக் பாண்டியா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ஷுப்மன் கில் ஆகியோருக்கு தலா ஒரு முறையும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்லோ ஓவர் ரேட் விதிமுறை
இந்த விதிப்படி எந்தவொரு அணியும் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டால், முதல் முறை அணியின் கேப்டனுக்கு மட்டும் ரூ.12 லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்படும். அதேசமயம் அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஸ்லோ ஓவர் ரெட்டை கொண்டிருந்தால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதமாகவும், மற்ற வீரர்களுக்கு போட்டிக்கட்டணத்தில் இருந்து ரூ.6 லட்சம் அல்லது 25% தொகையானது அபராதமாக விதிக்கப்படும். ஒருவேளை மூன்றாவது முறையாகவும் அந்த தவறை செய்யும் பட்சத்தில் கேப்டனுக்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் மற்றும் ஒரு போட்டியில் விளையாட தடை விதிக்கப்படுவதுடன், அணியின் மற்ற வீரர்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் அல்லது போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 50% அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

IPL CSK VS KKR
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
CSK VS KKR 2026
AJINKYA RAHANE
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.